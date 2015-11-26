Киоски начали сносить сегодня на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Их владельцам было дано время убрать объекты самостоятельно, однако никто из них этого не сделал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.
Первым в очереди на снос оказался павильон, в котором раньше продавали еду быстрого приготовления. Собственники в последний момент выносили оттуда холодильное оборудование, витрины и другие вещи.
На набережной Спортивной гавани во Владивостоке сносят киоски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Отметим, что работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно. С начала года на набережной демонтировали около 15 незаконно установленных объектов.
"Работы по наведению порядка на Спортивной набережной продолжатся. Объекты, находящиеся на муниципальной земле и не имеющие на это соответствующих разрешений, будут демонтированы в законодательном порядке", — подчеркнула начальник организационного отдела административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман.
Снос самовольно установленных объектов на Спортивной набережной – лишь малая часть большой работы по наведению порядка на этой территории. Здесь планируется отремонтировать подпорные стены, провести работы по озеленению, навести санитарный порядок. В следующем году набережную Спортивной гавани ждет комплексный ремонт с восстановлением пешеходных зон.
На набережной Спортивной гавани во Владивостоке сносят киоски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
"Спортивная набережная – место, где всегда много отдыхающих, жителей и гостей столицы Приморья. Она должна быть комфортной для прогулок, в том числе молодых мам с колясками", — подчеркнул мэр города Олег Гуменюк.
Добавим, что у входа на Спортивную набережную в ближайшее время также будет запрещена парковка автомобилей. Для удобства пешеходов в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина установят дорожный знак "Остановка запрещена" и таблички дополнительной информации "Работает эвакуатор".