Владельцам незаконных объектов дали время убрать их самостоятельно, однако никто из них этого не сделал (ФОТО)

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке сносят киоски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Киоски начали сносить сегодня на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Их владельцам было дано время убрать объекты самостоятельно, однако никто из них этого не сделал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Первым в очереди на снос оказался павильон, в котором раньше продавали еду быстрого приготовления. Собственники в последний момент выносили оттуда холодильное оборудование, витрины и другие вещи.



На набережной Спортивной гавани во Владивостоке сносят киоски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Отметим, что работа по сносу незаконных торговых объектов ведется регулярно. С начала года на набережной демонтировали около 15 незаконно установленных объектов.

"Работы по наведению порядка на Спортивной набережной продолжатся. Объекты, находящиеся на муниципальной земле и не имеющие на это соответствующих разрешений, будут демонтированы в законодательном порядке", — подчеркнула начальник организационного отдела административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

Снос самовольно установленных объектов на Спортивной набережной – лишь малая часть большой работы по наведению порядка на этой территории. Здесь планируется отремонтировать подпорные стены, провести работы по озеленению, навести санитарный порядок. В следующем году набережную Спортивной гавани ждет комплексный ремонт с восстановлением пешеходных зон.



На набережной Спортивной гавани во Владивостоке сносят киоски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Спортивная набережная – место, где всегда много отдыхающих, жителей и гостей столицы Приморья. Она должна быть комфортной для прогулок, в том числе молодых мам с колясками", — подчеркнул мэр города Олег Гуменюк.

Добавим, что у входа на Спортивную набережную в ближайшее время также будет запрещена парковка автомобилей. Для удобства пешеходов в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина установят дорожный знак "Остановка запрещена" и таблички дополнительной информации "Работает эвакуатор".