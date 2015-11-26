Лайфак от автоэкспертов, как за "копейки" избавиться от царапин на кузове

Поможет средство, которое каждый использует ежедневно
Общество 00:30
Чаще всего водители сетуют на возникшие со временем царапины возле дверной ручки. Фото: pixabay.com

Очень простой и эффективный лайфхак, как избавиться за копейки от царапин на машине, рассказали автоэксперты.

Чаще всего водители сетуют на возникшие со временем царапины возле дверной ручки. От них легко избавиться с помощью зубной пасты, пишет АвтоВзгляд.

Финансовые вложения – 50-100 рублей. В зависимости от того, за сколько автовладелец купит зубную пасту, причем дорогую брать не обязательно.

Понадобится также чистая тряпка и 15 минут времени.

В первую очередь необходимо хорошо промыть и обезжирить поверхность под ручкой двери. Затем следует нанести слой зубной пасты и, промывая поврежденное место водой, полировать поверхность.

Мелкие царапины исчезнут примерно через 15 минут, главное не перестараться и не содрать лак.

Карина Красилова

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