Преобразование городских пространств ведется в преддверии новой эпохи судоходства по Северному морскому пути

Арт-маркет в районе Тотатога. Фото: PrimaMedia Korea

Южнокорейский город Пусан встал на путь ускоренного развития культуры и искусства в преддверии новой эпохи судоходства по Северному морскому пути. Преобразования ожидают Пусанский район Тотатога, а также портовую культуру города, сообщает PrimaMedia Korea.

В морской столице Республики Корея Пусан в районе Чунгу располагается особый уголок культуры и искусства под названием Тотатога. Это недалеко от известной улицы Санбукдоро с ее оригинальными зданиями, откуда открывается неповторимый вид на бухту. Тотатога представляет собой небольшой район общей площадью один километр, где гармонично сочетаются как современные, так и минувшие тенденции искусства Кореи. В марте 2010 года местная администрация в рамках обновления облика города выделила 42 млн долларов на осуществление данного проекта. На сегодняшний день в 26 зданиях располагается порядка 80 студий, в которых трудятся почти 300 человек. Начиная с этого года, в Тотатога началась подготовка к сотрудничеству с городом Владивосток по вопросам возрождения культуры Северо-Восточной Азии.



Лестница в одном из переулков старой части города Пусан Тотатога. Фото: PrimaMedia Korea

Для большинства стран воссоздание и оживление городского пространства начинается с проведения перепланировки, однако мэрия Пусана решила поступить иначе и создала в старой части города особый культурный уголок. Новый проект объединил как представителей мэрии Пусана, Культурного фонда и комитета по развитию культуры, искусства и образования, так и жителей и деятелей искусства. Заметим, что проект Тотатога требует больших денежных инвестиций. Ежегодно на аренду помещений уходит почти 500 тыс. долларов, а если учесть расходы на подготовку к различным мероприятиям, то цифры возрастают до нескольких миллионов долларов. Большая часть финансирования проекта осуществляется за счет средств из городского бюджета, остальная часть – из средств центра Тотатога. Благодаря такой поддержке местные деятели искусства получили место для творчества. В итоге, в устаревшей части города был создан небольшой мирок искусства, наполнивший город особой атмосферой. Таким образом, Пусан встал на путь возрождения местной культуры и искусства.

Разрешение культурного и творческого кризисов

Портовая часть современного Пусана засвидетельствовала появление на свет различных культурных направлений и их смешение в "водовороте" истории, постепенно превращаясь в особое культурное пространство, неповторимое в своей уникальности. Наличие порта значительно ускорило процесс проникновения и интеграции культур извне, придавая Пусану его теперешний многокультурный облик.

Пережив индустриализацию, Пусан стал центром логистики и обрабатывающей промышленности, закрепляя за собой второе место среди остальных городов. В центре такого непрекращающегося развития находились культура и искусство, а центральными стали приближенные к порту районы Чунгу, Ёндогу, Тонгу, Согу и другие части старого города.



Креативное пространство района Тотатога. Фото: PrimaMedia Korea

С течением времени Пусан стал расширяться и переживать изменения, что привело к запустению некоторых районов. Жизнь в таких районах приостановилась, здания пустовали, а посетителей практически не было. Неизменными оставались воспоминания, запахи, постепенно ветшающие здания и люди, тоскующие по некогда оживленной атмосфере уютных улочек. Спустя 20 лет уникальная культура Пусана рисковала быть всеми забытой.

Именно тогда-то и выступили представители искусства и культуры Пусана, заговорив о перерождении забытых районов города, обращении к истории и использовании оставшихся культурных ресурсов. В 2009 проходит встреча деятелей культуры и искусства Пусана, обеспокоенных тогдашним состоянием старой части города. Несмотря на маленький бюджет, они разворачивают активную деятельность с целью вдохнуть новую жизнь в опустевшие районы, обратившись к культуре и искусству.

Проект Тотатога преобразил городские переулки

Основная цель проекта Тотатога заключается в обновлении городского облика Пусана и создании здесь небольшого островка культуры. Раньше в старой части города было много пустующих помещений, поэтому стоимость аренды была невысокой, что наилучшим образом подходило для молодых людей, занимающимся искусством. Молодые люди провели ряд встреч с хозяевами пустующих зданий и местными жителями, а также осмотрели большое количество помещений. В целях экономии денежных средств были выбраны обветшалые помещения, располагающиеся в переулках, вдали от больших дорог. Благодаря стараниям молодых людей старая часть Пусана получила вторую жизнь. Обветшалые и неприметные переулки быстро преобразились, чем привлекли внимание местных жителей. Все это стало возможным благодаря местной администрации. С одной стороны, она выделила средства на реализацию проекта, с другой стороны – старалась не вмешиваться в его осуществление.



Лестница из 40 ступеней. Фото: PrimaMedia Korea

Многогранная и неповторимая культура Тотатога

В Тотатога организаторы мероприятий проводят образовательные программы для жителей города, благодаря которым они могут прикоснуться к различным видам искусства, включая художественную литературу и театральные постановки. Особенные уличные представления позволили показать, что культура является частью повседневной жизни. Фестивали искусств и культуры, уличные представления, арт-маркеты, а также уличные семинары стали обыденным делом для старой части города Пусан. На каждом углу можно увидеть выставку, концерт, публичные чтения и другие представления. Все это стало возможным благодаря открытым студиям, создавшим пространство для творчества. Организаторы не стали строить специальные сцены и места для зрителей. Наоборот, все было сделано так, чтобы случайно проходившие мимо люди беспрепятственно смогли присоединиться к культурному мероприятию.

Тотатога как часть города Пусан

Одной из достопримечательностей Тотатога является высокая лестница из 40 ступеней. Не только иностранные туристы, но и сами жители Пусана часто приходят сюда, чтобы сфотографироваться на фоне лестницы. Она имеет особое историческое значение, еще во время Корейской войны в город стекались беженцы со всей страны. В течение всего года здесь проводятся различного рода мероприятия, будь то представления во время обеденного перерыва, арт-маркеты или различные образовательные семинары для гостей и жителей города.



"Modern times" представление, переносящее зрителей в прошлое. Фото: PrimaMedia Korea

Кроме того, не последнее место отводится культурной деятельности и культуре в повседневности, основной целевой группой которой становятся люди, не имеющие к ней прямого доступа. Такая деятельность осуществляется в основном посредством проведения различных проектов и кампаний городской культуры. Не только обмен, но и сотрудничество также осуществлялось между деятелями искусства и жителями города, а также между деятелями искусства разных сфер. Целью проекта "Переулок" является преображение переулков, наполненных многочисленными воспоминаниями и историей. Основными мероприятиями являются "Напечатанный коллаж" совместно с печатной улицей, "Разговоры на улице чуккуми" со знаменитыми ресторанами, подающими осьминога, и ежегодная "Выставка нашей улицы" совместно с торговыми улочками района.

Международное сотрудничество

В последнее время Тотатога развивает активное сотрудничество как с местными, так и зарубежными партнерами в рамках развития местной культуры и города. Плодотворное сотрудничество принесло некоторые результаты. На сегодняшний день активно осуществляются программы обмена в сфере театрального искусства с Японией (Фукуока), США (Нью-Йорк) и Колумбией (Богота). Тотатога успели посетить гости из Гамбурга, и в этот раз представители Пусана планируют нанести ответный визит. Ярким примером сотрудничества является проект Watagata Art Network. Каждый год совместно с представителями японского города Фукуока проводятся совместные арт-туры, научные мероприятия и фестивали, за счет чего активно развивается обмен между двумя городами. По словам представителей центра Тотатога, стороны помогают друг другу в решении вопросов предоставления жилья, оказании помощи в проведении совместных выставок и представлений. В последнее время в преддверии новой эпохи судоходства по Северному морскому пути особое внимание приобрело сотрудничество с Дальним Востоком России.



Танцевальное представление в рамках международного обмена. Фото: PrimaMedia Korea

Справка: Название Тотатога состоит из частей нескольких слов. Часть слова "То" была заимствована из французского слова Tolerance в значении "забота" и "снисхождение". "Тато" была взята из корейских слов "таро" и "то", которые переводятся на русский язык как "раздельно" и "снова". В таком сочетании, "Тато" означает, отдельное существование горожан и представителей искусства и их объединение благодаря культуре и искусству. Наконец, "га" происходит от иероглифа ?, имеющего значение улица. Таким образом, Тотатога представляет собой особое пространство для культурного обмена. Заметим, организаторы проекта преследуют такие ценности как разнообразие культур, дух единства и сотрудничества, открытость. Здесь жизнь течет своим чередом, и отсутствуют разделения по национальности и социальному статусу. Проект Тотатога начался в марте 2010 года. Каждые три года проводится набор желающих получить место в одной из студий. В самом начале проекта было всего 43 студии, однако сейчас их количество увеличено до 80. В 2019 году начался четвёртый этап проекта. На сегодняшний день Тотатога стал домом для 223 представителей искусства.

PrimaMedia Korea Чон Сон Хён