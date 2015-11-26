Владивосток накроет летним теплом

Завтра воздух в городе прогреется до +23°C

Лето. Фото: ИА PrimaMedia

Летняя жара до +23°C ожидается в четверг, 22 мая, во Владивостоке. В пригороде ожидается еще более теплая погода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке вчера с утра светило солнце, затем город стала накрывать облачность. В конце дня и ночью немного капал дождь. Максимальная температура воздуха составила +16...+20°C, минимальная +11...+13°C.

Сегодня во второй половине дня и ближайшей ночью может пройти небольшой дождь, не исключена гроза. Температурный фон останется на уровне прошедших суток.

Завтра погода в городе порадует теплом и отсутствием осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+23°C, в пригороде будет еще теплее.