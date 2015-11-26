Кинотеатры проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья

Данные разместят на портале "Карта доступности"

Кинотеатр. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Для маломобильных группы населения представят информацию о кинозалах, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Данные будут получены по итогам мониторинга, который проведут активисты партийного проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" в июне. Результаты проверки будут размещены на созданном в рамках партпроекта портале для маломобильных групп населения "Карта доступности" (kartadostupnosti.ru). информацию о кинозалах, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"В рамках партпроекта в течение июня мы проведем всероссийский общественно-партийный мониторинг доступности кинотеатров для людей с инвалидностью. Полученная информация будет размещена на нашем портале для маломобильных групп населения "Карта доступности" (kartadostupnosti.ru), который охватывает все регионы страны и является онлайн-гидом для людей с ОВЗ. В настоящее время в России насчитывается более 1,9 тысячи кинотеатров, поэтому данная информация будет полезна для тех, кто хочет проверить, насколько оборудован тот или иной кинотеатр для людей с инвалидностью", — сообщил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

По словам Терентьева, в первую очередь активисты проверят, насколько людям с ОВЗ удобно добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание, имеются ли парковочные места для тех, кто прибыл на личном автотранспорте. В кинотеатре они оценят, доступна ли билетная касса, есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильмах. "Также предстоит проверить наличие тифлокомментирования и скрытого сурдоперевода. Пути эвакуации в зале должны быть информационно обозначены, чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек с инвалидностью мог спастись", — отметил он.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в целях создания необходимых условий для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь был принят приказ Минкульта России от 27.06.2018 №1017, которым утверждены правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов.

Согласно документу, в кинотеатрах необходимо создать все условия для самостоятельного передвижения инвалидов по кинотеатру, в том числе, установить поручни, пандусы, раздвижные двери, создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных проемов, предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов должны быть оборудованы специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

"Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут обобщены и направлены в министерство культуры для принятия соответствующих мер реагирования", – резюмировал Терентьев.