Привезенный из России в Корею гималайский медведь умер после зимней спячки

Специалисты пока не понимают, из-за чего именно погиб хищник, но предполагают, что смерть была естественной

Гималайский медвежонок, выведенный искусственным путем. Фото: предоставлено Службой национальных парков Кореи

Гималайский медведь, привезенный в Южную Корею из России для увеличения числа особей, находящихся под угрозой исчезновения, умер после пробуждения из зимней спячки. Специалисты пока не понимают, от чего именно умер хищник, но предполагают, что смерть была естественной. Всего сейчас в дикой природе в районе гор Чирисан и Судосан обитают 64 особи, сообщает PrimaMedia Korea.

Умер также и медведь, родом из Кореи. Оба погибших хищника были самцами под именами RM-69 и KM-64. R и К обозначают место рождения, где R – Россия, К — Корея. М — для обозначения пола самца. Номер в имени присваивается каждой особи для работы.

Медведь RM-69 был привезен из России, и в ноябре прошлого года оставил потомство в районе горы Чирисан. Что касается медведя KM-64, то он был выведен в Корее в феврале прошлого года путем искусственного осеменения.

Исследовательский центр Службы национальных парков Кореи провел экспертизу двух умерших особей, и не нашел доказательств смерти по причине незаконных действий, таких как отлов, например. Исследовательская группа полагает, что медведи умерли по естественным причинам, после того, как проснулись от зимней спячки.

Между тем, 20 мая Служба национальных парков Кореи объявила, что две из пяти медведиц, которые были осеменены искусственным путем в июне-июле прошлого года в институте технологий Чжонбок в округе Куре провинции Чолланамдо, успешно принесли потомство. Одна медведица родила одного детеныша (девочку), а другая – двух (девочку и мальчика). Три особи, появившиеся на свет путем искусственного осеменения, сначала пройдут период адаптации к дикой природе, а осенью этого года их выпустят для создания потомства.

Ранее в феврале прошлого года Служба национальных парков Кореи получила двух особей, выведенных искусственным осеменением. Рождение этим методом детенышей имеет большое значение с точки зрения наследственного и генетического разнообразия, добавило ведомство.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль