Хитрости производителей продуктов, обманывающие покупателя за считанные секунды

Производители пытаются утаить информацию о содержании растительных жиров
Это интересно 15:20
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Сотрудники Роскачества провели рейд по магазинам с целью выяснить, соблюдают ли производители новые правила маркировки, которые предписывают информировать потребителя о содержании растительных жиров в составе молочной продукции. Также одна из задач специалистов, дать покупателям рекомендации, позволяющие находит нарушения буквально за несколько секунд благодаря быстрому взгляду на упаковку.

В результате анализа 535 наименований специалисты пришли к выводу, что некоторые изготовители идут на хитрости и уловки, вводя в заблуждение покупателей. Например, не пишут информацию о содержании растительных жиров, или пишут ложную информацию крупным шрифтом, а всю суть — мелким (написано, что в продукте 72,5% молочного жира, но при более тщательном осмотре выясняется, что лишь 5%). Вот так нас с вами очень часто обманывают в магазинах. Поэтому воспользуйтесь этим советом, и ищите эту информацию, не заостряя особого внимания на крупный шрифт. Лучше детализируйтесь на мелких буквах.

В целом исследование показывает, что на самом то деле нарушений на рынке не очень много. Специалисты отмечают, что с рынка молочной продукции сейчас больше всего уходит производителей. Вместо прежнего "молочного" ассортимента, торговые марки предлагают покупателям десерты и суфле, которые могут содержать растительные жиры до 100%, в то время как в молочной продукции их не может быть более 50%.Обо всем этом сейчас по закону надо писать на самой упаковке. А сложные формулировки, объясняющие покупателям состав продукта, явно не добавляют покупательской активностию

Напомним, с 1 июля 2019 года в магазинах будет раздельная выкладка продуктов из натурального молока и продукции с содержанием растительных жиров.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Росконтроль опубликовал опасные марки "молочки". Ее лучше не брать

Росконтроль опубликовал опасные марки творога. Их лучше не брать

торговля розничная молоко молочные продукты

Жители Владивостока разоблачили поддельный магазин IKEA

8 мая, 14:30

Торговая сеть «Винлаб»: секрет успешно развивающегося бизнеса

6 мая, 12:30

Торговая сеть «Винлаб» стала лауреатом XV Бизнес-премии Приморского края

30 апреля, 09:57
Кому в 2019 году нужна онлайн-касса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia