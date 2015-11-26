Хитрости производителей продуктов, обманывающие покупателя за считанные секунды

Производители пытаются утаить информацию о содержании растительных жиров

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Сотрудники Роскачества провели рейд по магазинам с целью выяснить, соблюдают ли производители новые правила маркировки, которые предписывают информировать потребителя о содержании растительных жиров в составе молочной продукции. Также одна из задач специалистов, дать покупателям рекомендации, позволяющие находит нарушения буквально за несколько секунд благодаря быстрому взгляду на упаковку.

В результате анализа 535 наименований специалисты пришли к выводу, что некоторые изготовители идут на хитрости и уловки, вводя в заблуждение покупателей. Например, не пишут информацию о содержании растительных жиров, или пишут ложную информацию крупным шрифтом, а всю суть — мелким (написано, что в продукте 72,5% молочного жира, но при более тщательном осмотре выясняется, что лишь 5%). Вот так нас с вами очень часто обманывают в магазинах. Поэтому воспользуйтесь этим советом, и ищите эту информацию, не заостряя особого внимания на крупный шрифт. Лучше детализируйтесь на мелких буквах.

В целом исследование показывает, что на самом то деле нарушений на рынке не очень много. Специалисты отмечают, что с рынка молочной продукции сейчас больше всего уходит производителей. Вместо прежнего "молочного" ассортимента, торговые марки предлагают покупателям десерты и суфле, которые могут содержать растительные жиры до 100%, в то время как в молочной продукции их не может быть более 50%.Обо всем этом сейчас по закону надо писать на самой упаковке. А сложные формулировки, объясняющие покупателям состав продукта, явно не добавляют покупательской активностию

Напомним, с 1 июля 2019 года в магазинах будет раздельная выкладка продуктов из натурального молока и продукции с содержанием растительных жиров.