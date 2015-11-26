В Приморье водитель без прав угробил пассажирку

Мужчина за рулем Toyota Vitz не справился с управлением и врезался в уличный фонарь
Происшествия 11:37
ДТП. Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 мая в Находке. Мужчина за рулем Toyota Vitz не справился с управлением и врезался в уличный фонарь, в результате чего погибла девушка-пассажир. Водительского удостоверения у виновника ДТП не оказалось, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

22-летний водитель Toyota Vitz двигался по Находкинскому проспекту со стороны улицы Постышева в направлении проспекта Мира, на участке с мокрым асфальтом он не справился с управлением и врезался в уличный фонарь.

20-летняя пассажирка Toyota Vitz получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Алкоголя в крови водителя не нашли. Водительское удостоверение у него также отсутствовало. Ранее виновника ДТП уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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