На острове Русском во Владивостоке установят новые дорожные знаки и светофор

С просьбой сделать это к главе города обратились местные жители
Общество 13:18
Светофор. Фото: ИА PrimaMedia

Дорожные знаки ограничения максимальной скорости и светофор установят на острове Русском во Владивостоке. С просьбой сделать это к главе города Олегу Гуменюку обратились местные жители, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас прорабатываются все необходимые вопросы по установке светофорного объекта, подключения его к сетям, а также ведется предварительный просчет интервалов движения", — рассказывают специалисты.

Светофор планируется установить на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.

"Дороги грейдируют. За это большое спасибо. Ждем, когда начнутся работы по асфальтированию в наших поселках, но еще у нас большая просьба – поставить светофор и снизить скоростной режим в посёлках. Машины носятся, пройти порой просто невозможно", — попросили на встрече с мэром жители.

Специалисты мэрии совместно с ГИБДД прорабатывают вопросы и об установке знаков ограничения скоростного режима.

Планируется, что в поселках будет установлена разрешенная максимальная скорость — 40 км в час.

Напомним, что встреча главы города Олега Гуменюка с жителями острова Русский прошла 9 мая. Было отмечено, что проблемы острова Русский будут решать поэтапно. В числе первоочередных – продолжать поддерживать грунтовые дороги в хорошем состоянии, установить 14 новых остановочных павильонов, провести ремонтные работы и уложить новый асфальт на участке протяженностью около 3,5 км в Поспелово, 2,5 км в Парисе и 1,7 км на улице Экипажной. Островитяне тогда также попросили об установке новых дорожных знаков и светофора.

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