Мэра Артема депутаты приняли хорошо

Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ (ФОТО)

Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма

Глава Артемовского городского округа (АГО) Александр Авдеев отчитался о работе за 2018 год перед депутатами городской Думы. Мэр Артема в докладе затронул самые разные сферы городской жизни – от социально-экономической деятельности до реализации крупных федеральных программ в округе и международном сотрудничестве, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании городской Думы мэр Артема Александр Авдеев рассказал об итогах своей деятельности и администрации Артемовского городского округа за прошлый год, в том числе о решении вопросов, поставленных думой АГО. На нем присутствовали прокурор Артема Павел Гричановский, заместители главы Артема, начальники управлений городской администрации, а также представители общественности.

Глава АГО начал свой доклад с основных итогов социально-экономического развития округа. Он отметил, что среди муниципальных образований Приморья Артем занимает первое место по обороту общественного питания, что составляет 44% от общего оборота в регионе.

Кроме этого, Артемовский округ входит в 5-ку лучших городов Приморского края по строительству и введенных в действие жилых домов, обороту товаров и услуг крупных и средних организаций, обороту розничной торговли и объему платных услуг населению и продукции собственного производства.

Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 3

Далее были затронуты вопросы средней заработной платы в городе. Так, средняя начисленная зарплата крупных и средних организаций округа составила 45817,2 рублей, что составляет 3,6 установленных по Приморскому краю прожиточных минимума в расчете на душу населения (12623 рублей) и 3,4 прожиточного минимума для трудоспособного населения (13310 рублей). Глава Артема отметил, что задолженностей по выплате средств на заработную плату не зарегистрировано.

Из положительных показателей, по словам Александра Авдеева, является то, что в 2018 году Артема оказался на 1-ом месте по исполнению бюджета среди городов Приморского края.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличение по налоговым доходам составило 125,3 млн рублей или 11,5%, а увеличение по неналоговым доходам 3, 2 млн рублей или 0,9%.

В целом, говоря о муниципальном бюджете, глава округа отметил, что в целях качественного и полного осуществления расходных обязательств АГО в течение года три раза вносились изменения в бюджет.

С учетом внесенных изменений бюджетные назначения составили:

по доходам – 2 578 307 088,29 рублей;

по расходам – 2 711 358 951,58 рублей;

дефицит бюджета –133 051 863,29 рубля.

"План поступлений в бюджет округа доходов за 2018 год выполнен на 106,45% к годовым назначениям, в том числе по налоговым доходам – на 105,90%, по неналоговым доходам — на 117,10%", — сказал Александр Авдеев.

Отметим, в целях открытости и доступности для граждан АГО на официальном сайте в сети интернет размещается информация о бюджете Артемовского городского округа и отчеты о его исполнении.

За достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом Артемовскому городскому округу распределены иные межбюджетные трансферты в сумме 2,66 млн рублей.

Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 3

Докладывая о результатах работы администрации АГО, Александр Авдеев коснулся больной для города темы – недостроенные дома, которых на территории округа в данный момент семь. По его словам, до конца года строители должны закончить дома по улице Рудничной, Тихоокеанской, Лазо и Сахалинской.

Также мэра Артема добавил, что в общей сложности в строительной отрасли города зарегистрировано 273 организации и 255 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям строительства составляет 503 человека со средней зарплатой 44765,8 рубля.

Кроме этого, администрация АГО предоставляет землю в собственность многодетным семьям. В реестр граждан, имеющих трех и более детей, включены 1173 человека. Для них предоставлены 1016 участков.

Жизнеобеспечение и благоустройство

В прошлом году капитально отремонтировано 11 многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта МКД на территории Артема. Хотя изначально был запланирован капремонт 29 домов. Их ремонт продолжается в этом году.

Александр Авдеев отметил, что на 1 января 2019 года в краевую программу капитального ремонта на 30 лет в Артемовском городском округе включено 768 многоквартирных домов, по мере необходимости информация в программе актуализируется.

В рамках участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" (стратегическое направление "ЖКХ и городская среда") были выполнены работы по благоустройству 17 дворовых территорий и территории общего пользования (придворцовой площади) с общим объемом финансирования 38,6 млн рублей.

Артемовский городской округ второй год на условиях софинансирования участвует в еще одном федеральном проекте — "Безопасные и качественные дороги". В рамках этой программы выполнен ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Мурманской, ул. Уральской, ул. Черноморской, ул. Днепростроевской, ул. Куйбышева, ул. Севастопольской, ул. 2-я Пятилетка.

Финансирование: межбюджетные трансферты – 68 млн рублей., субсидии из краевого бюджета – 54, 3 млн рублей, бюджет муниципального образования – 13, 7 млн рублей).

Мэр Артема остановился также на реализации муниципальной программы "Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы". За счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием площадью 16986,32 кв. метров, а также тротуаров площадью 5617,5 кв. метров, на сумму 37,5 млн рублей.

Что немаловажно выполнен ремонт двух пешеходных мостов на сумму 1, 7 млн рублей — это пешеходный мост в районе 1-й Рабочей, 52 и пешеходный мост в районе 1-й Рабочей, 58).

Кроме этого, успешно реализованы муниципальные программы по благоустройство и озеленению территории на 2018-2020 годы.

Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма Александр Авдеев подвел основные итоги социально-экономического развития округа и озвучил результаты реализации программ. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 2

Образование

На сегодня в городской сфере образования работают 53 муниципальных учреждения, из них: 22 общеобразовательные школы, 27 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения допобразования детей и Центр образования. Также на территории округа есть учреждения высшего и среднего специального образования.

В школах учатся 13191 школьник и 20 дошкольников, что на 497 человек больше, чем в прошлом году. В муниципальных дошкольных учреждениях воспитываются 6120 детей.

Александр Авдеев особой строкой отметил развитие сети дошкольного образования. Сейчас 6282 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет занимаются допобразованием. Общее количество дошкольных групп в детских садах прежнее – 223. В 2018 году открыто 55 новых мест в детсадах. Возобновлена работа двух дошкольных групп: в детском саду № 37 села Суражевка (20 мест), в детском саду № 13 (20 мест). В детском саду № 1 была открыта группа кратковременного пребывания для 15 детей.

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами в округе была продолжена работа по привлечению к работе молодых специалистов, создаются условия для переобучения работников. Им оказываются меры социальной поддержки: осуществляются единовременные выплаты, выделяется служебное жилье.

Физическая культура и спорт

Выступая перед депутатами, Александр Авдеев отметил, что на территории округа продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО). В 2018 году 672 человека приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Из них на знак отличия нормы выполнили 97 человек.

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в Артемовском городском округе в 2018 году составила 31,38%, что по сравнению с 2015 годом на 4,08% больше.

На территории Артемовского городского округа активно развивается адаптивный спорт (спорт инвалидов). Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году составило 474 человека, что по сравнению с 2016 годом больше на 81 человека. Адаптивный спорт развивается по следующим направлениям: баскетбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, футзал.

Общий объем финансирования на обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2018 году в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы" составил 114,5 млн рублей.

Кроме этого, в 2018 году на территории Артемовского городского округа велась работа по исполнению так называемых "майских" указов президента. В рамках работы по реализации национальных целей в декабре 2018 года были поданы заявки на участие в государственной программе Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2010 годы": строительство еще одного ФОКа, реконструкция стадиона "Угольщик", установка малобюджетных плоскостных спортивных сооружений; крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений.

Международная и внешнеэкономическая деятельность

В 2018 году администрацией Артемовского городского округа проводилась активная работа по осуществлению международного сотрудничества по различным направлениям деятельности.

Было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городом Пхёнсон провинции Южный Пхёнан, КНДР и Артемовским городским округом.

В течение года были проведены международные конференции на тему: "Проектное сотрудничество Артемовского городского округа с провинцией Кёнгидо, Республика Корея".

В отчетном периоде проводилась активная работа по презентации инвестиционного потенциала Артемовского городского округа в рамках проводимых встреч с официальными лицами и представителями бизнес-сообщества Республики Корея. Вопросы привлечения инвестиций обсуждались на встрече с послом Республики Корея в Российской Федерации г-на У Юн Гын, в том числе рассматривались вопросы возможности создания гольф-клуба на территории округа, вопросы расширения сотрудничества в сфере логистики и другие.

Проведена подготовительная работа к встрече Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который посетил памятный мемориал японских военнопленных, расположенный в Артемовском городском округе (на 8 км), в рамках визита во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Проведена совместная церемонии поминовения с участием главы Артемовского городского округа Александра Авдеева. и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Отчитавшись о результатах работы в прошедшем году, глава Артема обозначил задачи, которые предстоит решать в 2019 году. Это прежде всего, развитие городской инфраструктуры и совершенствование качества городской среды, создание комфортных условий проживания жителей округа. Это и ремонт дорог как по федеральными и краевым программам, так и за счет средств местного бюджета, реализация 23 — х муниципальных программ, национальных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства.

Отчет главы перед депутатами думы АГО продолжился около часа, после чего народными избранниками были заданы вопросы.

Депутаты положительно оценили деятельность главы и администрации АГО в 2018 году.