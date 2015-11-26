После реакции Кремля директор компании "Афалина" пообещал выпустить косаток

Ранее Алексей Решетов заявлял, что животные являются его собственностью и добровольно отпускать их на волю он не намерен

Косатка. Фото: Экологическая вахта Сахалин

Директор компании "Афалина" Алексей Решетов, одной из четырех компаний-отловщиков косаток и белух, спустя несколько часов после отказа выпускать мормлеков передумал, отметив, что решение о выпуске животных, содержащихся в "китовой тюрьме", будет принято исходя из рекомендаций ученых и руководства страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.

"Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны", — сообщил "Интерфаксу" директор компании "Афалина" Алексей Решетов.

Хотя буквально за несколько часов до этого его слова были совсем иными. Решетов заявлял, что животные являются его собственностью и добровольно отпускать их на волю он не намерен.

"Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь", — приводит слова Решетова ТАСС.

Передумал директор компании "Афалина" после того, как свое удивление данным поворотом высказали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поручения Владимира Путина по дальнейшей судьбе косаток, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, не выполняются.

"Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом... Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются", — приводит его слова РИА Новости.

Интересно, что, по данным базы данных "Контур.Фокус", Алексей Решетов не является собственником косаток, которые содержатся в "китовой тюрьме", а всего лишь занимает должность директора компании, которая заявлялась их отловом. Сам Решетов заявил "Открытым медиа", что его слова были просто "фигурой речи".

"Собственник животных —ООО „Афалина“. Моей личной собственности нет. Это просто фигура речи от имени лица, представляющего компанию".

В Минприроды уже заявили, что их позиция по выпуску животных, содержащихся в "китовой тюрьме" остается неизменной: косаток и белух надо выпустить.

Росрыболовство сообщило, что обитателей "китовой тюрьмы" выпустят основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок — июль-август.