Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье

В машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ (ФОТО)
Происшествия 10:38
Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье. Фото: МЧС

Судно, находящееся в ремонте, загорелось сегодня утром в Находке. В 09.00 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Установлено, что в машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Площадь горения составила 4 кв. метра. В результате происшествия никто не пострадал.

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В 09.26 возгорание локализовано. Работают 20 человек и 6 единиц техники.

Обновление: В 10.10 — возгорание было полностью ликвидировано.

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