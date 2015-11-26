В машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ (ФОТО)

Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье. Фото: МЧС

Судно, находящееся в ремонте, загорелось сегодня утром в Находке. В 09.00 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. Установлено, что в машинном отделении загорелся мазут от сварочных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Площадь горения составила 4 кв. метра. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье. Фото: МЧС Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье. Фото: МЧС 1 / 2

В 09.26 возгорание локализовано. Работают 20 человек и 6 единиц техники.

Обновление: В 10.10 — возгорание было полностью ликвидировано.