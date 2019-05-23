Жуткое ДТП с такси в Приморье: водитель погиб на месте

Машина влетела в стоящую на обочине фуру недалеко от села Вольно-Надеждинского (ВИДЕО)

ДТП. Фото: dpskontrol_125rus

Смертельное ДТП произошло вечером в четверг, 23 мая недалеко от села Вольно-Надеждинского. Автомобиль такси влетел в стоящую на обочине фуру, очевидцы сообщают, что водитель погиб на месте, а его пассажирка чудом выжила, отделавшись незначительными травмами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Видео и фото страшной аварии появились сегодня в сети. Авария произошла у АЗС "Роснефти" недалеко от села Вольно-Надеждинского. Автомобиль Toyota Prius влетел в заднюю часть фуры. Судя по фото, водитель работал через сервис онлайн-заказа "Яндекс.Такси".

В комментариях к записи, пользователи обсуждают возможную причину ДТП. Многие считают, что водитель мог уснуть за рулем.

"Виноваты агрегаторы, из-за которых водитель за рулем по 16 часов сидит, чтобы хоть что-нибудь заработать", — считает один из пользователей.

Обновлено: Полиция начала проверку по факту ДТП, стаж вождения водителя Toyota Prius составил 10 лет.