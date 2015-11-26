Приморский проект "ЗАДЕЛО. РФ" призван заставить двигаться шестерёнки бюрократии

Проект "ЗАДЕЛО.РФ" стал одним из 32 приморских проектов, выигравших президентский грант в 2018 году. Идея фиксации и решения проблем граждан через онлайн-карту понравилась жюри. О том, как и скольким людям удалось помочь за несколько месяцев работы, авторы проекта рассказали корреспонденту ИА PrimaMedia.
"ЗАДЕЛО. РФ" — это интернет-портал, созданный для того, чтобы жители Приморского края могли сообщить о проблемах, имеющих социальную значимость, открыто и публично. Для решения проблем команда проекта пользуется юридической и депутатской поддержкой, а к освещению процесса привлекает СМИ края.
Судя по отчётам, ежемесячно команде проекта приходится решать около 30 проблем – и это часто удается. В основном заявки граждан касаются дорог, благоустройства дворов и территорий общего пользования, а иногда люди просят помочь решить домовые проблемы. Путь от поданной заявки до достижения желаемой цели бывает разным, иногда решение одного вопроса занимает несколько месяцев.
– За последние полгода к нам обратилось порядка 350 заявителей, всего за весь период проекта более 2000 тысяч, — рассказала Евгения. — К сожалению, некоторые проблемы объективно решаются годами, мы держим их на контроле, и периодически к ним возвращаемся. Коэффициент полезного действия нашего проекта — порядка 25-30 %. Работаем мы через запросы в различные государственные органы, когда проблема сложная направляем депутатский запрос. Один из участников нашей команды – депутат Дмитрий Новиков, мы взаимодействуем с его авторской программой "Сталкер", чтобы не только написать о проблемах, но и показать наиболее актуальные по телевидению.
На данный момент на рассмотрении у команды проекта находятся заявки о проблеме бродячих собак в Артёме, парковке на газонах по улице Героев Варяга во Владивостоке, проезда машин по пешеходной зоне на улице Адмирала Фокина.
Как заявить о проблеме
Вариант 1
Зарегистрироваться на сайте проекта. Это даст возможность подавать заявки, писать комментарии, поддержать близкие проблемы, отслеживать заявки в личном кабинете. Регистрация и использование портала бесплатные.
После регистрации и входа кнопка "сообщить о проблеме" и прочие функции станут активны.
Вариант 2
Сообщить о проблеме без регистрации, сразу перейдя в форму заполнения заявки. После окончания заполнения всех полей, на указанный номер будет отправлено СМС с кодом подтверждения.
При описании проблемы необходимо оставить контактные данные (телефон, email). Также нужно указать точное место распространения проблемы; написать адрес.
Важно при описании рассказать о проблеме максимально подробно. Для того чтобы организаторы смогли быстро и эффективно среагировать необходимо не только изложить суть проблемы и желаемый результат ее решения, но и рассказать, куда уже обращались по этому поводу и с каким итогом.
Любая дополнительная информация значительно упростит работу по решению проблемы. К заявке можно приложить фото и видео материалы, а также документы любых форматов.
После получения заявки организаторы проверяют её и направляют запрос. Исходя из масштабов проблемы, количества поддержавших, срочности подключаются СМИ, юристы и депутаты разного уровня, чиновникам. Запрос от портала попадает на самые разные уровни.
Ответственная за проблему организация присылает официальный ответ по проблеме не позднее, чем через месяц, а также называет сроки её устранения. Все проблемы решаются индивидуально. Иногда достаточно направить запрос и ожидать ответ, иногда проблема решается звонком. Иногда необходимо участие и активность граждан. Это ещё одна цель повысить уровень заинтересованности граждан в решении их же проблем на территории дома, района, города или края.
Авторы проекта имеют далеко идущие планы, рассчитывая, что региональные и местные власти заметят их работу для людей. Платформа будет развиваться, становясь поставщиком информации о насущных проблемах приморцев в органы государственной власти.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.
руководитель проекта "ЗАДЕЛО.РФ"
Автор фото: из личного архива Евгении Тышкевич
Проект создавался инициативной группой неравнодушных граждан. Мы изучили опыт других регионов: например, в Москве активно развиваются интернет-проекты "Активный гражданин" и "Добродел". Мы поняли, что неплохо бы создать такую платформу и у нас. Первостепенной целью, конечно, является преобразование края и города Владивостока. Мы развиваем свой проект на всей территории Приморского края. Как только мы сообщили об этом на сайте, со всех районов сразу же посыпались заявки. Также мы решили появиться в социальных сетях, активно ведем нашу страницу в Инстаграме. Платформа позволяет напрямую активно общаться с жителями и публиковать отзывы заявителей, чьи проблемы нам удалось решить. Данный проект — это площадка для взаимодействия власти и общества. Мы разработали определенный алгоритм работы, создали сайт. В нашей команде журналисты и юристы, которые знают, как осветить проблему, решить её в соответствии с законом и заставить шестеренки громоздкого бюрократического механизма двигаться.