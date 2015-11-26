Приморская организация инвалидов войны в Афганистане готовится к юбилею

Его площадкой станет парк Казачий стан на Русском острове
Общество 17:57
Ветераны Афганистана. Фото: ИА PrimaMedia

15-летие Приморской краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов (ПКООИВА) стало поводом для проведения онлайн-конференции с ее председателем на сайте ИА PrimaMedia. В течение недели ветеран Афганистана Олег Михайлов отвечал на читательские вопросы.

— Самым дельным мне видится вопрос матери, которая волнуется за сына из-за предстоящей службы в армии, — поделился после окончания конференции председатель ПКООИВА. – Думаю, я сумел ответить на него, как родитель, и как бывший военный. Чаще всего отвечать на вопросы я садился в 7.30 утра – а затем сразу отправлялся заниматься нашим проектом деревообрабатывающих мастерских. Дел столько, что времени просто не хватает. Готовимся к юбилею, уже решено, что он будет проходить на площадке парка "Казачий стан" на Русском острове. Рассчитываем начать 14 июня около 16 часов и, конечно, ждем членов организации, друзей и всех, кто захочет принять в этом участие. Организуем соревнования на сборку автомата, будут песни об Афганистане и многое другое.

Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов Ветераны Афганистана и других военных конфликтов была создана в 2004 году: в конце апреля ветераны решили зарегистрировать ее, а в июле ПКООИВА уже получила официальную регистрацию. Сейчас организация реализует проект собственного деревообрабатывающего производства и учебного центра, заручившись поддержкой администрации Приморского края, администрации Владивостока и президентским грантом. По словам Олега Михайлова, этот проект помогает ветеранам чувствовать себя нужными людьми. Инвалиды Афганистана получают и другую помощь от государства: льготное лечение и проезд, медикаменты, путевки в санатории, пользуются льготами в налообложении.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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