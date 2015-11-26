Дальний Восток и Москва распробовали второй ЛиТР

Букет оказался с легкой горчинкой – всё хорошее рано или поздно заканчивается

Гости открытой площадки фестиваля ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Отшумели дискуссии и красочные шоу в Адмиральском сквере, состоялись круглые столы, прошли презентации арт-объектов, прочитаны стихи и лекции, навсегда остались в памяти встречи с ведущими писателями России, свое слово сказали дальневосточные авторы – II фестиваль "Литература Тихоокеанской России", который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока, стал частью культурной истории Приморского края. Каким получился второй ЛиТР, ИА PrimaMedia вспоминает вместе с читателями.

ЛиТР вышел в город, обрел крылья...

Главное отличие второго ЛиТРа от первого заключается в том, что в этом году фестиваль широко вышел в город. Если в 2018 году все его мероприятия проходили на одной площадке – в кампусе Дальневосточного федерального университета (к тому же в рамках Дальневосточного МедиаСаммита), то в 2019 году фестиваль решительно пошел в народ, осваивая не только исторический центр Владивостока, но и его отдаленные территории.

Приморский краевой театр молодежи и Приморская краевая филармония, Театр имени Горького и Музей имени Арсеньева, Библиотека "БУК", Приморская краевая детская библиотека и Приморская краевая библиотека для слепых, Дом ученых ДВО РАН, Приморское отделение Русского географического общества, Дом офицеров флота, Пушкинский театр, ЦСИ "Заря", гостиница "Экватор", клуб "Водолей", ресторан "Гусь-Карась", наконец, Адмиральский сквер – такой литературной экспансии столица Дальнего Востока еще не знала. Если бы не помощь волонтеров из ВГУЭС, справиться с наплывом участников и гостей организаторам было бы очень сложно. А гости на фестиваль, кстати говоря, прибыли не только их других городов Приморского края, но и из других регионов Дальнего Востока.

Свою лепту в организацию фестиваля, созданного по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), внесли Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрация Приморского края и администрация города Владивостока, многочисленные партнеры фестиваля, включая стратегического — Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Поддержку фестивалю оказали и ПАО "Ростелеком" и Slavda Group. "Крыльями ЛиТРа" выступила авиакомпания "Россия". Благодаря ей удалось привезти именитых писателей, которые встретились со своими читателями.

— Я летел рейсом авиакомпании "Россия" сначала на Сахалин, а уже оттуда отправился во Владивосток. В принципе, за комфортом я не гонюсь, по мне главное, взлет и посадка. Но тут был приятно удивлен. Отличный сервис, красивые, вежливые и предупредительные стюардессы, вкусное питание, — рассказал корр. ИА PrimaMedia писатель и кинодраматург Андрей Рубанов.

… и расширил рамки

Фестиваль превзошел все ожидания. Участники и гости фестиваля свободно "перетекали" из одного "очага литературы" в другое, по пути обмениваясь мнениями об увиденном и сетуя, что не могут клонироваться, дабы одновременно побывать в нескольких местах. А посмотреть было на что (и на кого).

Как и в прошлом году прибыл большой столичный десант писателей, критиков, редакторов и издателей: Захар Прилепин и Сергей Лукьяненко, Павел Басинский и Андрей Геласимов, Андрей Рубанов и Анастасия Орлова, Сергей Шаргунов и Юрий Поляков, Андрей Аствацатуров, Серафима Орлова и Алексей Варламов, Михаил Тарковский и Нина Дашевская, Алексей Рудалев и Валерий Айрапетян, Павел Крусанов и Александр Кушнир, Юрий Сапрыкин и Андрей Петров, Алексей Портнов и Сергей Турко, Юлия Вронская и Михаил Визель, Михаил Котомин и Михаил Елизаров, Дмитрий Кузнецов (Хаски) и др.

Андрей Геласимов. Фото: ИА PrimaMedia Сергей Турко, Андрей Петров и Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia Павел Крусанов. Фото: ИА PrimaMedia Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо и писательница из Вьетнама Нгуен Туи Ань. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Из Хабаровска приехала небольшая делегация литературно-художественного журнала "Дальний Восток", отмечающего в этом году свое 85-летие, — главный редактор Александра Николашина и редактор отдела поэзии Елена Добровенская, которые приняли участие в круглом столе "Современная литература Дальнего Востока".

Постаралось не ударить в грязь лицом и Приморье. Прежде всего в лице административного директора фестиваля генерального директора Медиахолдинга PrimaMedia Виктора Суханова, помимо всего прочего модерировавшего несколько мероприятий, и литературного директора фестиваля писателя и журналиста Василия Авченко.

Недвусмысленно завила о своем существовании приморская поэзия. Поэты Раиса Мороз, Владимир Тыцких, Татьяна Прудкогляд, Иван Шепета, Александр Новиков, Александр Куликов и Мария Кравцова провели актуальный круглый стол "Современная русская поэзия. Графоманы рулят?", а на следующий день, приняв в свои ряды Эльвиру Кочеткову, Сергея Нелюбина и Юрий Кабанкова, почитали стихи. В свою очередь Мария Кравцова знакомила гостей фестиваля с проектом "Класс коррекции" (Первое поэтическое шоу Приморья, как она его сама характеризует).

Географическое расширение рамок фестиваля породило и расширение тематических рамок. К традиционным уже ток-шоу (встречи с писателями, круглые столы, мастер-классы, лекции и презентации) прибавились театральные и даже кулинарные шоу. Литературно-кулинарный вечер "Русская кухня словами классиков. От Пушкина до Чехова" прошел в ресторане "Гусь Карась" при поддержке Beluga Group. Гостями мероприятия стали шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель, писатель Алексей Варламов, главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, а также гости из стран Азии — проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хён Тхэк, директор института мировой литературы ШУИЯ Чжэн Тиу и педагог Нгуен Тху Ань.

Литературный ужин в ресторане русской кухни "Гусь-карась". Фото: ИА PrimaMedia Писатель Алексей Варламов и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров. Фото: ИА PrimaMedia Литературный ужин в ресторане русской кухни "Гусь-карась". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Подлинным открытием фестиваля стала открытая площадка в Адмиральском сквере с книжной ярмаркой, участие в которой приняли Приморский торговый дом книги, Приморская краевая детская библиотека, Приморская краевая библиотека для слепых, Тихоокеанский альманах "Рубеж", издательство ДВФУ, Mamas Center, ООО "Влад книга", ОАО "Приморский торговый Дом книги", "Луна и грош".

На открытой площадке состоялось торжественное вручение книг от Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Всероссийскому детскому центру "Океан" и молодежной библиотеке "БУК".



Вручение книг от Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Всероссийскому детскому центру "Океан" и молодежной библиотеке "БУК". Фото: ИА PrimaMedia

К сожалению, свои коррективы в работу открытой площадки внесла капризная приморская погода. Но и она не смогла устоять перед всеобщим праздничным настроением, охватившим к финалу фестиваля исторический Владивосток. Перед самым выступлением на открытой площадке музыкального театр "Персона" Натальи под руководством Усенко, театра "Этюд",ансамбля "Перекресток", музыкального театра "Овация" и барабанщиц Дальрыбвтуза рассеялись тучи, выглянуло солнце, повеяло настоящим летним теплом.

Невольно подумалось, не дополнится ли в дальнейшем ЛиТР каким-нибудь литературным карнавалом с парадом литературных героев. А почему бы и нет? Ведь ныне мощный, яркий и многолюдный День тигра когда-то начинался скромно как простое городское мероприятие.

Вьетнамская писательница Нгуен Туи Ань дарит цветы приморской писательнице Татьяне Таран. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia Музыкальный театр "Овация". Фото: ИА PrimaMedia Открытая площадка фестиваля в Адмиральском сквере Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Открытие фестиваля в Адмиральском сквере Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Ансамбль бального танца "Улыбка". Фото: ИА PrimaMedia Детская развлекательная площадка от Mamas Center. Фото: ИА PrimaMedia Детская развлекательная площадка от Mamas Center. Фото: ИА PrimaMedia Ансамбль "Перекресток". Фото: ИА PrimaMedia Гости открытой площадки фестиваля ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

В поисках нового героя нашего времени

Будут ли в будущем параде литературных героев наравне с Печориными и Корчагиными принимать участие герои нашего с вами времени, и будут ли они вообще кем-то узнаны и признаны – большой вопрос. Для начала такого героя нужно создать, если это вообще можно и нужно. Важно отметить, что после анонса ключевой темы фестиваля в социальных сетях развернулась настоящая дискуссия, что еще раз подтверждает актуальность заданного направления. В сетевом флешмобе #новыегероиРоссии приняли участие известные российские писатели, дальневосточные авторы, политики, бизнесмены и студенты.

В оффлайне главную тему фестиваоя обсудили на круглом столе "Новый герой – новой России", проходившем на сцене Приморского краевого Театра молодежи сразу же после торжественного открытия фестиваля.

В дискуссии приняли участие директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, писатель и журналист Василий Авченко, прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей Турко, заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов, руководитель представительства "Агентства стратегических инициатив" в ДФО Ольга Курилова и генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев. Модератором круглого стола выступил генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

"На мой взгляд, героем нашего времени является представитель среднего класса и предприниматель — тот человек, который предпринимает, развивает, берет на себя ответственность и двигается вперед", — открыл дискуссию Виктор Суханов.

Суханова поддержал заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов: "Кто должен быть героем? Почему предприниматели? А богатым быть — патриотично? И как вообще у нас относятся к богатым? Так вот, основная задача экономики — это развитие среднего класса. Пока у нас представитель среднего класса не станет героем, пока этот образ не станет целью для молодежи, мы не разовьем этот средний класс. И мы заинтересованы в развитии героя среднего класса через литературу".

Интересный вектор обсуждению задал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, напомнивший, что то вся русская литература, в принципе, относилась и относится отрицательно к предпринимательскому сообществу.

"В качестве эталонных, нормативных героев можно назвать персонажи всем известных романов "Как закалялась сталь", "Повесть о настоящем человеке", являющие пример житийной литературы, если использовать религиозную терминологию, — сказал Герман Зверев. — Мне кажется, герой книги, поставленный на пьедестал как образец для подражания, сейчас не получится. Герой нашего времени — это не люди, воплощающие какую-то нормативную ценность, а люди, которые наиболее полно воплощают в себе суть и противоречия явлений современности".



Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Фото: ИА PrimaMedia

Интересную точку зрения высказал писатель и журналист Василий Авченко. Вспомнив о грядущем юбилее Владимира Клавдиевича Арсеньева (в 2022 году будет отмечаться 150 лет со дня рождения классика дальневосточной литературы), Авченко вспомнил о его любимом герое – гольде Дерсу Узала. С точки зрения сегодняшнего дня Дерсу, что называется, в тренде – берет от тайги ровно столько, сколько нужно для жизни, проповедуя гармонию взаимоотношений человека и природы.

"Может ли предприниматель быть героем? Может, если мы объясним, что без созидательного труда не будет нашей страны и что она создана людьми, которые получали удовольствие от творческого созидательного процесса", — высказал свою точку зрения писатель Андрей Рубанов.

За предпринимателей вступился и вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

"В "Ростелекоме" на Дальнем Востоке трудится более 8 тысяч человек. При работе с персоналом мы внедряем "предпринимательскую" идеологию — идеологию персональной, личной ответственности за свою жизнь, своего города, края, за результаты труда. На мой взгляд, такая жизненная позиция вместе с созидательной деятельностью помогает воплощать наши мечты. Соответственно, предприниматели и все граждане, отвечающие за свои поступки, могут по праву называться героями нашего времени", — сказал он.



Директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов. Фото: ИА PrimaMedia

В ответ генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев предложил расширить понятийные рамки деятельного героя человеком-созидателем. Он не обязательно должен заниматься бизнесом.

"Каждый человек должен быть героем. Почему героем должен быть предприниматель именно как предприниматель. Он должен работать, зарабатывать, делать свое дело. У нас какая жизнь, такие и герои — литература сама подсмотрит и кристаллизуется. Не надо ничего выдумывать", — сказал Дмитрий Алексеев.

Об ожидании положительных героев от современных российских писателей рассказала славист из Китая, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Эти герои могут быть простыми людьми, живущими своей судьбой, иногда не очень хорошей и очень трудной. Китайскому читателю, во многом обязанному своим духовным ростом русской классической литературе, это будет понятно. Ведь общечеловеческие черты объединяют все человечество.

Русская литература как мост между культурами...

По общему мнению, международный блок фестиваля, организованный Дальневосточным филиалом фонда "Русский мир", стал еще одной большой удачей ЛиТР-2019: и панельная дискуссия "Литературные мосты: навстречу друг другу", где поговорили о популярности русских современных авторах за рубежом и значении литературы в развитии культурных взаимоотношений между странами; и круглый стол "Соседство литератур Пасифики: быть ближе".

Слависты из Китая, Республики Корея, Японии и Франции признавались в любви к классической русской литературе, говорили о ее животворном влиянии на культуру своих стран.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России-2019"(6+) посетили литературные деятели из Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и Франции. Фото: ИА PrimaMedia Французский филолог-славист Ренэ Герра. Фото: ИА PrimaMedia Директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао, доцент факультета иностранных языков Кансайского университета Одагири Нами, французский филолог-славист Ренэ Герра. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Например, французский филолог-славист Ренэ Герра отметил, что русские эмигранты внесли значительный вклад в культуру принявших их стран, прежде всего, Франции.

"Ведь с 1924 года Париж стал политической и культурной столицей зарубежной России. И русские эмигранты достойно представляли русскую культуру во всех проявлениях — литературе, искусстве, философии, театре, музыке, науке и общественной мысли", — сказал господин Герра.

Влияние современной русской литературы в КНР довольно сильно ощущается в Китае, отметил директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао.

"Кроме журналов, которые печатают современную российскую литературу, у нас существуют и издательские проекты. Первый выпуск современной российской литературы случился в 1999 году, через 4 года другое издательство выпустила семь книг лауреатов Нобелевской премии. Это был второй крупный издательский проект. Издательство "Народная литература" выбирает самый лучший роман года и с 2002 года по 2017 год в эту номинацию вошли 10 романов российских авторов", — рассказал господин Сунь Чао.

В особой любви к России признался автор нескольких поэтических сборников, член Корейской ассоциации поэтов Сон Джон Чан.

"Когда я возвращаюсь в Корею, я каждый день скучаю по березам. Сейчас у меня есть возможность проводить больше времени в России. Я объездил очень много российских городов, и каждый город оставил свой след в моей поэтической душе", — признался Сон Джон Чан.



Член Корейской ассоциации поэтов Сон Джон Чан. Фото: ИА PrimaMedia

Поэт рассказал, что в творчестве ему помогают произведения Пастернака, Пушкина и Ахматовой, а Россия является страной настоящей литературы. В завершении господин Сон Джон Чан прочел стихи, которые написал, путешествуя по России.

"Наступило время серьезно подумать о культурных контактах. Особенно о литературе, потому что без нее мы не можем создать прочную базу взаимоотношений. Нам надо переводить не только современную прозу, но и поэзию, и замечательные пьесы. Этот вопрос необходимо решать вместе с российскими специалистами, критиками, издателями, писателями", — предложил проректор университета иностранных языков "Ханкук", славист и переводчик Ким Хён Тэк.

… и как мост между Западом и Востоком

Особый колорит фестивалю придает, конечно, живое и непосредственное общение читателей с авторами любимых бестселлеров. Второй год подряд на ЛиТР прилетают Захар Прилепин и Сергей Лукьяненко, Павел Басинский и Андрей Геласимов, Андрей Рубанов и Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и Михаил Тарковский. Дебютантами фестиваля в этом году стали маститый Юрий Поляков.

Рассказать обо всех встречах писателей с читателями в этом материале вряд ли удастся, благо об этом уже написано (см. официальный сайт ЛиТР-2019). Остановимся на том, что оставило наибольшее впечатление (не в обиду тем, кого не упомянем, в уверенности, что их время еще наступит – ведь это не последний ЛиТР).

Начнем с Сергея Лукьяненко, который провел встречу с читателями самым первым, в буквальном смысле в режиме "с корабля на бал". Едва перенесясь на крыльях фестиваля (то есть рейсом АК "Россия") из Москвы во Владивосток, автор культовых романов в жанре фантастики Пути встретился в Малом зале Приморского краевого Театра молодежи с журналистами и блогерами, принявшими участие в VIII конкурсе "Вместе в цифровое будущее" ПАО "Ростелеком". Естественно, крохотный зальчик театра, проявив поистине фантастические свойства, вместил абсолютно всех желающих пообщаться с главным "дозорным" по стране.

Автограф-сессия. Фото: ИА PrimaMedia Встреча Сергей Лукьяненко с с журналистами и блогерами, принявшими участие в VIII конкурсе "Вместе в цифровое будущее" ПАО "Ростелеком". Фото: ИА PrimaMedia Директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов, писатель Сергей Лукьяненко и генеральный директор ИА PrimaMedia Виктор Суханов. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Благодаря тому, что в разговоре приняли участие вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов, а модерировал действо генеральный директор ИА PrimaMedia Виктор Суханов, разговор о цифровом настоящем, фантастическом будущем, искусственном интеллекте и многом другом приобрел многоплановость и глубину.

А затем модератор встречи Виктор Суханов дал слово залу. Поклонники творчества Сергея Лукьяненко спросили у него, например, о том, какими продвинутыми информационными технологиями он пользуется, когда пишет свои романы.

"Я работаю по старинке, — ответил гуру современной отечественной фантастики. – Набираю тексты в Word’е. А если надо что-нибудь уточнить, захожу в Интернет".

Завершилась встреча, как принято говорить в таких случаях, на мажорной ноте. А именно вручением дипломов и призов победителям и лауреатом регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее".

На последующих встречах Лукьяненко выдал еще несколько творческих тайн. На творческой встрече с автограф-сессией в Доме офицеров флота, организованной АК "Россия", писатель в частности сообщил о том, что седьмой роман серии "Дозоров" станет финальным. И признался, что финал будет необычный. Все будет хорошо и плохо одновременно.



Сергей Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia

Другим тайнам – жизни и смерти классика русской и советской литературы Максима Горького – посвятил свою лекцию писатель, критик и литературовед Павел Басинский. Разбирались две версии уходы "буревестника революции" — от болезни или в результате заговора. Не обошлось и без зловещей фигуры Иосифа Сталина. Зачем "вождь народов" приходил к умирающему Горькому, какие слова хотел от него услышать? Или наоборот, не услышать. В истории все имеет значение.



"Тайна смерти Горького" — писатель Павел Басинский выступил с лекцией во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Порадовал своих читателей писатель Андрей Геласимов на встрече в Доме офицеров флота. Как оказалось, сейчас он работает над историческим романом об освоении Дальнего Востока. Но и это еще не всё. В настоящее время Геласимов занимается составлением литературного сборника "Ковчег" (издательский дом "Городец"), попасть в который могут все, кто пробует силы в литературном творчестве, включая дальневосточников, конечно.

"Мы собираем русскоязычные тексты не только со всей России, но и из других стран – везде есть пишущие люди, но не все знают, как опубликоваться. В большие издательства пробиться непросто – они, как правило, ориентируются на писателей с именем. А мы готовы рассматривать всех – так что, если есть у вас друзья, пишущие рассказы, повести, романы на любую тему, то расскажите им, пусть присылают свои работы в "Ковчег". Мы рассмотрим, если работа стоящая, заключим с автором договор и даже выплатим гонорар, пусть небольшой, но все же", — сказал Геласимов.

Повезло и молодежной аудитории, собравшейся в библиотеке "БУК" на Светланской. Известный музыкальный продюсер и автор нескольких книг о легендарных фигурах отечественной рок-сцены Александр Кушнир посвятил свою лекцию легенде отечественного рока Майку Науменко, основателю "Зоопарка".



Александр Кушнир читает лекцию о Майке Науменко. Фото: ИА PrimaMedia

Плодотворно провел время во Владивостоке писатель и драматург Юрий Поляков, автор известных романов "Сто дней дор приказа", "ЧП районного масштаба", "Апофигей", "Козленок в молоке" и др., главный редактор "Литературной газеты" с 2001-го по 2017 год. Во-первых, он презентовал свою новую книгу "Веселая жизнь, или секс в СССР", вызвав аншлаг в магазине "Дом Книги". Во-вторых, посетил спектакль поставленный по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду" (16+), поставленный на сцене Театра молодежи.

"Я хочу поблагодарить актеров и руководство театра за замечательную работу. Надеюсь, этому спектаклю предстоит долгая жизнь на сцене. Мне очень приятно, что мой приезд совпал со спектаклем, и я смог вместе с вами с удовольствием следить за этой комедией. Этот спектакль удался, хотя там есть какие-то сокращения, которых мне, честно говоря, жалко, но видимо они как-то остались в той эпохе. Там бурный спор социализма и капитализма, которые у меня выделены в отдельную сцену, но тут решает уже каждый режиссер", — заметил Юрий Поляков.

Две встречи, причем в один день провел Захар Прилепин, успевший стать настоящим любимцем Владивостока.

Сначала в Доме офицеров флота он рассказал, как простой пассионарий может повлиять на геополитику, почему документальный фильм Юрия Дудя "Колыма" не сможет запустить вторую "перестройку" и как современная российская власть не допускает возникновения больших идеологических парадигм. Беседа с читателями началась с презентации недавно вышедшей, очень личной книги Прилепина о войне на Донбассе "Некоторые не попадут в ад".



Захар Прилепин. Фото: ИА PrimaMedia

Русская национальная идея, по мнению писателя, как и его смыслообразующие структуры – это русская словесность, весь корпус текстов русской литературы, начиная от Державина и заканчивая Прохановым:

"Право говорить на русском языке – это не просто право произносить слова в определенной последовательности, в определенном смысле, это представление о быте, о социуме, об истории, о жестикуляции, о подвиге, это гармония сознания – пушкинского, державинского, вот это все русская речь. И, конечно, в ней есть определенные законы, определенные структуры, которые нас организуют, я просто не знаю, каким образом это можно определить в качестве идеи, как это можно проговорить. В данном случае национальная идея – это весь русский язык и весь свод русской классической литературы. Когда меня спрашивают про убеждения, я всегда отвечаю, что мои убеждения – это русская литература, и свои жизненные поступки я всегда сообразовывал с этим. Державин, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Есенин, Маяковский, Валентин Григорьевич Распутин, Александр Андреевич Проханов – и есть свод моих представлений о жизни, моей идеологии".

Вторая встреча-лекция была посвящена поэзии Сергея Есенина и Бориса Рыжего, двух звонких подмастерьев народа-языкотворца, как сказал бы Маяковский.

Отдельно на лекции обсудили современное музыкальное сопровождение произведений великих поэтов.

"Строки Есенина и Рыжего обладают мощнейшей поэтической, музыкальной и жизненной составляющей модернистской школы. Когда современный музыкант берется за исполнение песен на стихи Есенина и Рыжего, он использует сложные музыкальные биты, сложные музыкальные формы. Он понимает, что это не про не про "братву на кортах". Это про всю историю… Сложнейшая поэтическая история адаптируется в сложную музыкальную предысторию: сложный бит, сложный ритм, сложное осознание жизненного пути автора стихотворений", — заметил Захар Прилепин.

Жив, курилка?

Дальневосточная литература в нашем обзоре отведена финальная часть, и это не случайно. Во-первых, хозяевам свойственно уступать первые места гостям, как бы уходить в тень. Во-вторых, в тени она сейчас, к большому сожалению, и находится.

И это при том, что в Хабаровске уже 85 лет издается литературно-художественный журнал "Дальний Восток" (изначально – альманах "На рубеже"), на страницах которого с завидным постоянством появляются отличные образцы дальневосточной прозы, поэзии и публицистики.

Но для того и нужен ЛиТР, чтобы дать возможность дальневосточным авторам встретиться с читателями, с критиками, издателями, своими столичными собратьями, наконец. Посидеть, покалякать, почитать друг другу стихи, как это было на "Поэтическом часе" в библиотеке РГО на Петра Великого, 4.



Поэтические поседелки. Фото: ИА PrimaMedia

Пример Василия Авченко, написавшего в соавторстве с Андреем Рубановым "Штормовое предупреждение" (презентация книги прошла в ЦСИ "Заря"), не должен оставаться единственным.

Идея написать книгу, в которой события будут разворачиваться во Владивостоке, родилась на первом фестивале ЛиТР в 2018 году. Тогда московский писатель Андрей Рубанов решил, что для реализации такого проекта ему не хватает опыта жизни и знания менталитета жителей морского города. На помощь пришел дальневосточный писатель Василий Авченко. Таким образом, два талантливых российских писателя поставили перед собой амбициозную задачу — презентовать книгу на следующем, втором фестивале ЛиТР во Владивостоке.

Одной из причин написания книги стало желание популяризировать Владивосток и сделать его более интересным для писательского сообщества. Европейские авторы не спешат посвящать произведения городу у моря, а работы местных талантов очень редко доходят до западной части страны, поэтому там их практически не знают. Этот факт разочаровывает не только нашего дальневосточного писателя, но и столичного.

Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia Василий Авченко и Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia Презентация книги "Штормовое предупреждение" Андрея Рубанова и Василия Авченко. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

"Большая часть российской классической литературы посвящена центральной части страны. Мы открываем Достоевского – действия происходят в Петербурге. Мы открываем Толстого – действия происходят в Петербурге и Москве. А где те книги, действия которых происходят здесь? Где эта литература?" — с нескрываемой горечью говорит об этом Андрей Рубанов.

Жаль, конечно, что Андрей не посетил круглый стол "Современная литература Дальнего Востока", проходивший в уютной библиотеке Приморского краевого отделения "Русского географического общества" и не познакомился с главным редактором журнала "Дальний Восток" Александрой Николашиной (думается, они бы нашли общий язык).

По мнению Александры Николашиной, единого потока дальневосточной литературы сейчас нет.

"Сейчас наступило такое время, когда векторы литературы расходятся в совершенно разных направлениях. Как в том анекдоте: едем в одном поезде в разных направлениях, — сказала она. — Многие даже упрекают журнал в том, что он потерял направление. А потеряли мы направление сознательно. Мы печатаем только того, кто нам нравится по литературным соображением. У нас печатается деревенская проза и произведения постмодернистов, у нас печатаются реалисты и постреалисты, которые пишут суровые жесткие вещи, печатаются мистические реалисты и даже абсурдисты. Принцип отбора прост: либо это интересно, либо неинтересно, либо это литература, либо не литература".



Александра Николашина. Фото: ИА PrimaMedia

При этом журнал ищет свой стиль, постоянно ищет новых авторов. Литературных дебютов в "Дальнем Востоке" гораздо больше, чем в других российских толстых журналах.

География дальневосточной литературы на страницах журнала получается довольно обширная: несмотря на то что издание финансируется из бюджета Хабаровского края, печатаются не только хабаровчане, но и приморцы, сахалинцы, сибиряки, представители западных регионов страны. Сегодня "Дальний Восток" имеет статус федерального журнала, и, в отличие от многих столичных собратьев, сумел сохранить формат настоящего "толстяка": проза, поэзия, публицистика, очерк, библиография, критика (к сожалению, в меньшей мере).

Организаторы отмечают, что через год, на третьем ЛиТРе, будут предусмотрены круглые столы и встречи, на которых столичные и дальневосточные авторы смогут взглянуть в глаза друг другу и обсудить темы, которые их волнуют.