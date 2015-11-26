Во Владивостоке пьяный водитель влетел в учебную машину

В результате ДТП пострадали только автомобили, на виновника аварии возбудили уголовное дело

ДТП. Фото: ГИБДД

Уголовное дело завели на пьяного водителя, который, не справившись с управлением, врезался в автомобиль, за рулем которого находился курсант автошколы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

Установлено, что 25-летний мужчина за рулем Toyota Chaser, двигаясь по полосе встречного направления, в районе дома № 55 по улице Никифорова не справился с управлением и столкнулся с KIA Rio, за рулем которого, находился курсант автошколы. В результате иномарки получили повреждения, участники ДТП не пострадали.

От водителя "Чайзера" исходил стойкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в результате чего был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).

Кроме того, выяснилось, что молодой человек ранее был лишен водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения, удостоверение в положенный срок не сдал. На основании этого жителя Владивостока доставили в отдел полиции № 2, где возбудили уголовное дело о повторной пьяной езде.

Злостному нарушителю ПДД теперь могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.