Открыта регистрация на концерты V-ROX EXPO во Владивостоке

Основная музыкальная площадка V-ROX EXPO (18+) — "Мумий Тролль Music Bar" на ул. Пограничной, 6 во Владивостоке. Концерты в рамках фестиваля пройдут 21, 22 и 23 июня. Начало концертной программы в каждый из дней — 21.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Чтобы самые активные фанаты фестиваля и любители новой музыки гарантировано смогли попасть на концерты, организаторы открыли предварительную регистрацию.
Традиционно клубные концерты в рамках V-ROX вызывают большой интерес, а возможности клуба не безграничны. Чтобы сделать ваше пребывание в клубе комфортным, регистрация на каждый из фестивальных дней будет ограничена – по 300 человек, поэтому спешите зарегистрироваться заранее.
Обратите внимание, что на вход будет действовать также и возрастное ограничение — 18+, поэтому при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения. Те, кто не успел зарегистрироваться заранее, смогут попасть в клуб в порядке живой очереди.
До встречи на фестивале, WE V-ROX YOU!
Расписание концертов*:
21 июня
- "Освобождение"
- Beat Bahnhof (Япония)
- Whai (Китай)
- Leva Levitz
- dj INA (Индия)
22 июня
- Fоgh Depot
- Lucidvox
- Tokyolite (Индонезия)
- dj Toshia Matsuura (Япония)
23 июня
- "Сольвычегодск"
- Cosmic Shit
- Declan Welsh & The Decadent West (Великобритания)
- Nо Trace (Китай)
- Shortparis
*Возрастное ограничение всех концертов 18+.