Выступления в рамках фестиваля пройдут 21, 22 и 23 июня

Открыта регистрация на концерты V-ROX EXPO во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Основная музыкальная площадка V-ROX EXPO (18+) — "Мумий Тролль Music Bar" на ул. Пограничной, 6 во Владивостоке. Концерты в рамках фестиваля пройдут 21, 22 и 23 июня. Начало концертной программы в каждый из дней — 21.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Чтобы самые активные фанаты фестиваля и любители новой музыки гарантировано смогли попасть на концерты, организаторы открыли предварительную регистрацию.

Традиционно клубные концерты в рамках V-ROX вызывают большой интерес, а возможности клуба не безграничны. Чтобы сделать ваше пребывание в клубе комфортным, регистрация на каждый из фестивальных дней будет ограничена – по 300 человек, поэтому спешите зарегистрироваться заранее.

Обратите внимание, что на вход будет действовать также и возрастное ограничение — 18+, поэтому при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения. Те, кто не успел зарегистрироваться заранее, смогут попасть в клуб в порядке живой очереди.

До встречи на фестивале, WE V-ROX YOU!

Расписание концертов*:

21 июня

"Освобождение"

Beat Bahnhof (Япония)

Whai (Китай)

Leva Levitz

dj INA (Индия)

22 июня

Fоgh Depot

Lucidvox

Tokyolite (Индонезия)

dj Toshia Matsuura (Япония)

23 июня

"Сольвычегодск"

Cosmic Shit

Declan Welsh & The Decadent West (Великобритания)

Nо Trace (Китай)

Shortparis

*Возрастное ограничение всех концертов 18+.