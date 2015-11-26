Пассажир самолета Москва – Владивосток загремел в психбольницу

Мужчина потребовал от персонала выполнять неадекватные действия
Это интересно 18:45
Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

Суд отправил пассажира, который устроил дебош на борту самолета сообщением Москва – Владивосток, на принудительное лечение в психиатрическом стационаре сроком на полгода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мужчина 1986 года рождения, имея билеты в салоне самолета на место класса "эконом", беспричинно начал проходить в салон с местами класса "бизнес" и просить бортпроводников его пересадить. После полученного отказа, мужчина принялся вести себя агрессивно, оскорблять и применять насилие в отношении экипажа и пассажиров самолета.

"В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством", — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

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