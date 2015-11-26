Премьера великой трагедии Древней Греции вернет Владивосток на 2500 лет назад (ФОТО)

Театр в новом измерении 30 мая представят на сцене Горьковки (16+)

Это совершенное иное измерение, другой театральный язык - говорит исполнитель главной роли в спектакле Сергей Коврижиных. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Об истинной демократии, цивилизационном рассвете и силе слова в преддверии премьеры спектакля "Царь Эдип" (16+) во Владивостоке корр. ИА PrimaMedia рассказали мастера греческой драматургии, художественный руководитель театра им. Горького и исполнитель главной мужской роли. 30 и 31 мая состоится премьера спектакля на основе классической трагедии с многовековой историей.

За столь непростое дело, как постановка классической древнегреческой трагедии – основы основ театрального мастерства, во Владивостоке взялся режиссер из Греции, хорошо знакомый с правилами жанра, Ангелос Сидератос. Работа во Владивостоке – его второй опыт сотрудничества с российским театром.

Подобной постановки на базе вечной драматической классики Владивосток еще не видел. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Костюмы артистов в спектакле "Царь Эдип" заслуживают отдельного внимания. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

— Сейчас мы переживаем чрезвычайно опасное время. Это — время цивилизационного упадка, разврата. Это наиболее подходящий момент вернуться к тому величайшему времени рождения великой демократии – к V веку до нашей эры. Это единственно настоящая, подлинная демократия на протяжении двух с половиной тысяч лет. Все остальные демократии в истории человечества были фальшивыми, псевдодемократиями. Именно эта подлинная демократия Перикла 5 века до н. э. была временем рассвета искусств, развития культурного наследия на века: драматургии, поэзии, архитектуры, музыки. Такого цивилизационного рассвета человечество на протяжении 2500 лет более не встречало. Поэтому сейчас пришло то самое время обратиться к античным трагикам, ведь их посылы чрезвычайно важны и актуальны. Театр не должен быть только местом для развлечения с легкими жанрами и ограниченной тематикой. Театр должен приводить зрителя к размышлению, заставлять думать, поднимать уровень народа. Я убежден, что этот спектакль оставит свой след в истории приморского театра имени Горького, — говорит Ангелос Сидератос.

Практически полвека Владивосток не видел спектакля подобного уровня, отмечает художественный руководитель театра, задумавший постановку еще несколько лет назад, Ефим Звеняцкий.

— Я не видел еще такого спектакля во Владивостоке. Мы готовы к любым проявлениям театра в театре. К тому, чтобы познавать школу, которую мы мало знаем или знаем только по литературе. Думаю, у греков есть именно то понимание классической пьесы, которое я и просил.

Я очень люблю моих артистов: они работали по всему миру от Японии и Кореи до Америки, у нас работали режиссеры от американцев до теперь греков.

Когда-то в 1973 году классическая пьеса "Медея" была поставлена там, где сейчас зал филармонии. Ставил ее режиссер Борис Фельдман. Главную роль исполняла гениальная актриса Павлина Конопчук. Это уже история. А вот сам спектакль был советский: стоял хор – говорит вслух, артистка – говорила вслух, но по-настоящему. Так что это — первая встреча спустя почти 50 лет. Я, кстати, там тоже бегал в массовке, — вспоминает Ефим Звеняцкий.

Своими богатейшими знаниями и опытом с приморскими актерами поделилась исполнительница роли Иокасты, греческая актриса Теодора Янници. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Подобной постановки на базе вечной драматической классики Владивосток еще не видел. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Своим взглядом на актуальной древнегреческой трагедии и трудности ее постановки на русской сцене поделились греческие мастера: режиссер Ангелос Сидератос (справа), актриса Теодора Янници (в центре) и музыкальный режиссер Никос Ксантулис (слева)). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Массовые сцены с мастерски поставленной хореографией и живым пением хора завораживают. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Костюмы артистов в спектакле "Царь Эдип" заслуживают отдельного внимания. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Подобной постановки на базе вечной драматической классики Владивосток еще не видел. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Костюмы артистов в спектакле "Царь Эдип" заслуживают отдельного внимания. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia За несколько дней до премьеры перед актерами стоит задача максимум — отшлифовать постановку до идеальной согласно рекомендациям худрука Ефима Звеняцкого. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

Приглашенной актрисой, которая исполняет главную женскую роль – жены и матери царя Эдипа – Иокасты стала гречанка с русскими корнями, директор Греческого культурного центра, награжденная Орденом дружбы народов по указу президента РФ – Теодора Янници. Она имеет богатый опыт и познания в классической греческой драматургии, а также отменно владеет русским языком, поэтому смогла передать свой опыт актерской труппе театра им. Горького. Греческая актриса выступит на приморской сцене дважды: 30 и 31 мая. Затем с 6 июня роль Иокасты будет исполнять успевшая полюбиться приморскому зрителю актриса театра им. Горького Марина Волкова.

— На самом деле я училась в России, я закончила ГИТИС — актерский факультет. Мне на самом деле хорошо знакома античная драматургия. В Крыму я исполняю роль Андромахи в "Троянках", в Москве — роль "Антигоны", в Омске — роль Афродиты в трагедии "Ипполит", и во Владивостоке — роль Иокасты в трагедии "Царь Эдип". Это все постановки в российских театрах, с российскими труппами. Так что с приморскими актерами мне работалось легко и очень комфортно.

На самом деле, трагедия "Царь Эдип" — это настолько мощный текст и драматургия, что здесь нужно вдумываться в каждое слово, и оно будет тебя вдохновлять. Таков мой способ работы со всеми режиссерами и постановками. Это счастье, благословение для актера – нести такие вечно актуальные посылы, — говорит Теодора Янници.

Поставить древнегреческую трагедию на современной российской сцене с актерами, обученными в совершенно иной традиции психологического русского театра, — задача смелая. О том, как же удалось воплотить в жизнь задуманное, рассказали режиссер спектакля Ангелос Сидератос и исполнитель главной мужской роли актер театра им. Горького Сергей Коврижиных.

— Основная сложность постановки древнегреческой трагедии на русской сцене, как у артистов, так и у сотрудников художественно-постановочной части, это отсутствие знаний жанра – античной трагедии. За исключением двух моих греческих коллег, которые хорошо с ним знакомы. Нужно было проделать огромную работу, чтобы поднять труппу до требуемого уровня. До того уровня, который мы знаем на основе нашей истории, философии. Мы несем понимание жанра в своих генах, учимся этому в своих школах, университетах. Его очень сложно донести за столь короткий период времени. В Греции репетиции занимают не менее трех месяцев, а иногда и более шести. Во Владивостоке у нас было всего около двух. Хочется выделить четырех актеров, без которых античная трагедия не была бы поставлена на приморской сцене. Это Владислав Яскин, Теодора Янници, Сергей Коврижиных и Ярослав Янковский. В постановке требуется большая глубина философских знаний и сильная душевная отдача в актерской игре, в перевоплощении. Поставив очень высокую планку, считаю, что я повысил уровень всей артистической и всей художественно-постановочной труппы, — говорит режиссер из Греции Ангелос Сидератос.

Это совершенное иное измерение, другой театральный язык — говорит исполнитель главной роли в спектакле Сергей Коврижиных. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Костюмы артистов в спектакле "Царь Эдип" заслуживают отдельного внимания. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Это совершенное иное измерение, другой театральный язык — говорит исполнитель главной роли в спектакле Сергей Коврижиных. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia За несколько дней до премьеры перед актерами стоит задача максимум — отшлифовать постановку до идеальной согласно рекомендациям худрука Ефима Звеняцкого. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

— Основная сложность в том, что мы никогда этим не занимались. Это специфический жанр, не похожий на наш обычный театр. Нам привычно говорить, обращаясь к человеку, а здесь — масштабы огромные, ведь в Греции были очень большие театры, и актеры скорее разговаривали с богами.

Непросто выглядеть органично в этой роли из-за совершенно иного театрального языка и подачи. Сложно самому поверить в происходящее, чтобы и зритель верил. Поначалу это было похоже на какое-то переигрывание. Но когда постепенно во всё погружаешься, понимаешь: это просто другой театральный язык. Я очень много смотрел про Древнюю Грецию, про театр древнегреческий, про то, как это сейчас делается. Когда окунулся в это, совершенно по-другому стал воспринимать театр. В других спектаклях я воспринимал своего героя как самого себя, только в необычных обстоятельствах. Здесь же я попытался от себя отойти и найти другой образ, войти в него. Знаете, как бывает, когда женщина рассказывает про другую женщину и вдруг словно перевоплощается в нее. Сама не осознавая, становится другим человеком. Вот то же самое — нужно какой-то образ пытаться поймать.

Когда получается войти в этот особый поток – получается во все это поверить самому. Тогда и зритель, мне кажется, будет идти за актером. Надеюсь, этот подход удастся использовать и в других спектаклях, — отмечает Сергей Коврижиных.

Своими впечатлениями от работы в российском театре с актерами, говорящими по-русски с иной ритмикой и интонацией в отличие от греков, поделился музыкальный режиссер спектакля, грек Никос Ксантулис.

— Образование древней Греции основано на искусстве, а не науке как сейчас. Кто не пел, не играл на лире – он не был культурным. И древние трагедия и комедия являются скорее музыкальной оперой, чем театром. Поэтому музыка очень важна для такой постановки, — отметил Никос Ксантулис. Он добавил — несмотря на то, что по-русски говорит совсем немного, у него есть четкое понимание ритмики языка, которое и помогало ему в работе.

Своими рекомендациями с актерской труппой в преддверии премьеры поделился худрук театра ефим Звеняцкий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Подобной постановки на базе вечной драматической классики Владивосток еще не видел. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Колоссальной эмоциональной и творческой отдачи потребовала постановка от артистов приморской сцены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Массовые сцены с мастерски поставленной хореографией и живым пением хора завораживают. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Говоря о трудностях постановки спектакля, невольно возникает вопрос: а как воспримет его приморский зритель, который, вероятно, впервые познакомится с древнегреческой трагедией. Своим мнением на это счет поделился художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий.

— Даже если зрителям будет трудно воспринимать постановку, я хочу, чтобы они включили свое подсознание на предмет того, чтобы поинтересоваться тем, что является истоками и красотой вообще культуры мирового порядка. Просветительская интонация спектакля для меня важна. Вообще классические греческие постановки это большая редкость. Разве это не интересно, чтобы зрители познали то, о чем только слышали, или вообще не ведают. Другие костюмы, другой взгляд, другая манера игры. Вон даже шрифт на афише другой! — говорит Ефим Звеняцкий.

Несмотря на, казалось бы, ту культурную пропасть, которая находится между миром древней Греции и современной Россией, по мнению гречанки Теодоры Янници, у этих миров гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

— Как директор Греческого культурного центра в Москве, хочу отметить, что эта постановка — еще и культурная, географическая экспансия нашего центра, который уже 14 лет ведет непрерывную работу. Мы приводим античную драматургию сюда, в Приморье. Еще раз подчеркиваю, что мы с вами – единый мир. Посыл Антигоны "Делить любовь – удел мой, не вражду" — это тот самый принцип, который лег в последствии в основу христианской философии и мировоззрения. Поэтому истоки нашего мира мы черпаем из античной драматургии, — отметила Теодора Янници.

Над спектаклем "Царь Эдип" работали:

Режиссер — Ангелос Сидератос (Греция).

Художник-постановщик — Владимир Колтунов (Москва).

Композитор — Никос Ксантулис (Греция).

Музыкальный руководитель — Тамара Данцигер-Дельсаль (Москва).

Художник по свету — Руслан Майоров (Москва).

Балетмейстер — Надежда Дроздова.

Премьера спектакля "Царь Эдип" состоится 30 и 31 мая в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Максима Горького по адресу: улица Светланская, 49. Справки по телефонам: (423) 222–01–36, 226–05–20.

Справка. "Царь Эдип" — одна из семи дошедших до нас трагедий Софокла, афинского поэта и драматурга, жившего примерно в 496—406 годах до н. э., почитаемого — наряду с Эсхилом и Еврипидом — как величайшего трагика античности. Пьеса Софокла была принята Аристотелем в "Поэтике" за идеал трагического произведения и сыграла огромную роль в истории античной драмы.