Полицейские Приморья отчитались о доходах за прошлый год

Самый состоятельный заработал 3 миллиона рублей

Управление МВД по Приморскому краю. Фото: ИА PrimaMedia

Стали известны доходы полицейских Приморского края за 2018 год. Согласно требованиям антикоррупционного законодательства такие сведения появились на сайте регионального управления МВД, сообщает ИА PrimaMedia.

По итогам 2018 года декларированный доход начальника управления, генерал-майора полиции Николая Афанасьева составил 3 млн рублей. В собственности главы УМВД находятся жилой дом площадью 183 кв.метров и земельный участок 1142 кв.метра.

Супруга Афанасьева за 2018 год получила доходы в размере 1,3 млн рублей. Ей принадлежат квартира 68 кв.м. и легковой автомобиль "Ниссан Кашкай" 2012 года выпуска. В совместном пользовании супругов находится квартира скромных размеров 63,7 кв.м.

Начальник приморского управления ГИБДД Олег Зубакин обнародовал доход в 2,1 млн рублей. При этом ему принадлежит внушительный земельный участок 1002 кв.м. и 1/2 квартиры 82,7 кв.метра по праву долевой собственности. Доход супруги Зубакина составил 728,9 тысяч рублей. Она является собственницей квартиры площадью 69,7 кв. метра и легкового автомобиля Мазда СХ-5 2017 года.

Игорь Степанченко, возглавляющий медико-санитарную часть управления МВД России по Приморскому краю, раскрыл доход в 1,5 млн рублей. Ему принадлежит право пользования квартирой 58, 40 кв.метра. В собственности у главного военного медика Приморья — легковой автомобиль "Тойота Прадо" 2011 года.

Супруга Степанченко получила доход 674,2 тысячи рублей. Также в совестной собственности супругов — квартира 37,30 кв.метра.

Начальник тыла УВД по Владивостоку Олег Чунаев, получивший в 2018 году доход 1,6 млн рублей, является собственником квартиры 49,9 кв.метра и легкового автомобиля Тойота Фортунер, 2012 года. В пользовании у него находится земельный участок 600 кв.метров.

К этому дню данные о своих доходах и членов семьи за прошлый год уже рассекретили депутаты Думы Владивостока и Законодательного собрания Приморского края, сенаторы, вице-губернаторы и глава региона Олег Кожемяко.