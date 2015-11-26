Кто, если не PrimaMedia: бизнес и социальную миссию медиахолдинга оценили в столице ДФО

Холдинг признан лучшей компанией во Владивостоке в сфере информации и связи на конкурсе "Предприниматель года - 2019"

Диплом победителя номинации XI конкурса "Предприниматель года - 2019". Фото: ИА PrimaMedia

Медиахолдинг PrimaMedia стал победителем XI конкурса "Предприниматель года-2019" и признан лучшей компанией Владивостока в сфере информации и связи. Конкурсная комиссия отметила динамичный рост ключевых показателей бизнеса холдинга, взрывную деловую активность, высокую социальную ответственность и активное участие во всех значимых событиях города и края.

Напомним, что в это году в конкурсе приняли участие 51 предприятие и ИП, соревновавшиеся в 10 номинациях. Конкурсная комиссия, в которую вошли представители банков, региональных отделений общероссийских бизнес-объединений, отраслевых и деловых клубов, оценивала показатели деятельности соискателей за последние 2 года. По балльной системе оценивались, в частности, уровень заработных плат, количество созданных рабочих мест, фискальные поступления, уровень выручки, деловая активность и социальная ответственность бизнеса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса, организаторами которого выступают управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока и МКУ "Центр развития предпринимательства", прошла 28 мая в здании мэрии с участием главы города Олега Гуменюка, председателя Думы Владивостока Андрея Брика, приморского бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной, президента Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Бориса Ступницкого.



Олег Гуменюк, глава Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

"Сегодня перед нами стоят большие задачи: Владивосток стал столицей Дальнего Востока, а это означает приток дополнительных инвестиций, строительство различных объектов, что, в свою очередь, даст толчок к развитию бизнеса во многих сферах. Вместе мы сможем принести Владивостоку большую пользу, поэтому мне хотелось бы, чтобы между властью и бизнесом сложился диалог, чтобы мы двигались в одном направлении", — заявил Гуменюк в приветственном слове.

Президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Борис Ступницкий, вручивший диплом победителя номинации "Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информации и связи" исполнительному директору медиахолдинга PrimaMedia Михаилу Киселькову, отметил, что сомнений в выборе лучшей компании лично у него не было.

— С удовольствием объявлял победителя в номинации. Для меня нет сомнений, что это компания высокого уровня, с профессиональными, компетентными сотрудниками и с профессиональной журналистикой, — прокомментировал участник мероприятия.



Михаил Кисельков, исполнительный директор PrimaMedia (слева) и Борис Ступницкий. Фото: ИА PrimaMedia

Организатор и участник конкурсной комиссии, директор МКУ "Центр развития предпринимательства" Елена Новгородова отметила, что медиахолдинг лидировал по всем параметрам, с помощью которого определялись победители конкурса.

— PrimaMedia — самое рейтинговое электронное СМИ Дальнего Востока. Кто еще, если не оно? Во-вторых, комиссия выбрала медиахолдинг и из-за показателей динамического роста компании, данные показали, что 2 последних года компания росла очень здорово и круто, — отметила Елена Новгородова. — Уникальность компании и в том, что впервые российский медиахолдинг открыл представительство за рубежом (PrimaMedia Korea начала работу 7 марта этого года – ред.).



Елена Новгородова, президент МКУ "Центр развития предпринимательства". Фото: ИА PrimaMedia

Организатор конкурса также особо отметила большое количество социально значимых проектов в жизни города и края, которые реализует PrimaMedia (фестиваль "Литература Тихоокеанской России", Дальневосточный МедиаСаммит и другие), а также активное участие медиахолдинга в качестве партнера во всех крупных и важных городских событиях и мероприятиях.

— Участие в конкурсе с более чем 10-летней историей для холдинга не только большая честь, но и авторитетный внешний аудит нашей деятельности, — прокомментировал победу "Предпринимателе года — 2019" исполнительный директор PrimaMedia Михаил Кисельков. – Бизнес не должен замыкаться в собственной "текучке", необходимо время от времени "открывать себя" компетентному экспертному сообществу, чтобы получить сигналы – в ту ли сторону движется компания, как выглядят ее показатели на фоне других участников рынка, насколько успешно бизнес реализует свою общественную миссию. Приятно осознавать, что медиахолдинг получил такую высокую оценку именно в родном Владивостоке, который был и всегда останется приоритетом в нашей информационной, событийной и коммуникационной деятельности.

Напомним, что 24 апреля впервые в истории Бизнес-премии Приморского края лауреатом номинации "Менеджер года" был признан представитель сферы массовых коммуникаций — генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов. В числе других лауреатов номинации в 2019 году — Руслан Кондратов, сегодня возглавляющий одно из самых динамично развивающихся предприятий региона "Терминал Астафьева", Сергей Дарькин, по инициативе которого в 2014 году была создана "Тихоокеанская инвестиционная группа" (ПАО "ТИГР") и Михаил Кузнецов, руководитель ГК "Саммит Моторс". Финалистов Бизнес-премии среди 400 компаний-участников отбирал экспертный совет из 50 представителей власти, бизнеса и общества под председательством Константина Богданенко, вице-губернатора Приморского края. Основные критерии отбора строились на показателях эффективности бизнеса в минувшем году, экспертный совет оценивал общую рентабельность предприятий, динамику выручки от продаж, изменение прибыльности, величину чистой прибыли за 2 последних года и т.п.