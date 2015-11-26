Маршрут выходного дня: за райским наслаждением к лазурному морю бухты Спокойная

Редакция PrimaMedia рекомендует отправиться в одну из самых живописных бухт Приморья (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia

Бухта Спокойная – одна из самых живописных на побережье Японского моря. Сочетание белого песка и изумрудного оттенка морской воды привлекает сюда жителей и гостей Приморья. Редакция PrimaMedia также предлагает своим читателям отправиться в одну из самых живописных бухт Приморья на выходные.

Место: бухта Малая Спокойная расположена в 30 км от Находки в сторону поселка Восточный.

Сложность: доступна для людей без специальной подготовки

Время: от Владивостока 3,5 часа

Наличие туристической инфраструктуры: на побережье бухты расположена база отдыха "Бухта Спокойная", а также несколько кемпингов

Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Транспорт: личный автомобиль

Затраты: расходы на бензин

Как добраться:

Добраться можно и на нескольких автобусах, но все равно доехать до конца можно только на автомобиле.

Общественным транспортом:

Из Владивостока до Находки электричкой, автобусом №506 или во Врангель (автобус №536). Далее из Находки или из Врангеля до поселка Первостроителей автобусом №26. Затем до бухты Малая Окуневая на такси.

На автомобиле:

Двигаться по трассе Владивосток-Находка, до Находки. Далее выехать из города в направлении порта "Восточный". Продолжить движение в указанном направлении, придерживаясь основной трассы. Проехать Врангель, через несколько километров свернуть налево на Первостроителей (указатель на синем фоне). Добравшись до поселка Первостроителей, необходимо повернуть на проселочную дорогу, ведущую к побережью. Поворот в сторону бухты отмечен указателем.

Спуск к бухте Спокойная очень крутой, поэтому водителям нужно трезво оценить возможности своих автомобилей.

Вторая развилка налево. Фото: ИА PrimaMedia Резкий спуск вниз. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Поездка к бухте Спокойной. Фото: ИА PrimaMedia Поездка к бухте Спокойной. Фото: ИА PrimaMedia Поездка к бухте Спокойной. Фото: ИА PrimaMedia Поездка к бухте Спокойной. Фото: ИА PrimaMedia Поездка к бухте Спокойной. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Что посмотреть:

Основная достопримечательность бухты – ансамбль скальных останцев "Чертов Палец", который также называют "Замок" или "Замок пирата". На его вершине находится свисающий вниз огромный валун. Кажется, достаточно одного усилия и валун упадет вниз, но пока, никому не удалось этого сделать. Некоторые считают Чертов Палец мегалитическим сооружением, но пока этого не было доказано.

Раньше бухта Спокойная входила в пограничную зону и была закрыта от посещений. Благодаря этому, здесь сохранилась практически нетронутая природа.

Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Спокойная. Фото: ИА PrimaMedia Живописная бухта. Фото: ИА PrimaMedia Очень живописные камни. Фото: ИА PrimaMedia На берегу машин не будет. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 11

Чем заняться:

В бухте практически не бывает волн, что создает прекрасные условия для купания, обучения дайвингу, катанию на катамаранах.

Благодарим компанию MAZDA SOLLERS за предоставленный автомобиль MAZDA CX-5.