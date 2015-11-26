"Это же как надо нестись": жуткое ДТП в Уссурийске шокировало горожан

Пьяный водитель, пытаясь уйти от преследования полиции, вылетел с дороги и перевернулся (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП в Уссурийске. Фото: dpskontrol_125rus

Серьезное ДТП произошло сегодня на проспекте Блюхера и улицы Топоркова в Уссурийске. По словам очевидцев, пьяный водитель, пытаясь уйти от преследования полиции, не справился с управлением, в результате чего автомобиль улетел с дороги и перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

Перед тем как перевернуться автомобиль успел задеть другую машину. Отмечается, что водителю чудом удалось выжить, его при помощи оборудования деблокировали спасатели. Сейчас он госпитализирован. Также в машине находился пассажир, он тоже выжил.

ДТП в Уссурийске. Фото: dpskontrol_125rus ДТП в Уссурийске. Фото: dpskontrol_125rus ДТП в Уссурийске. Фото: dpskontrol_125rus 1 / 3

В соцсетях ДТП активно обсуждается. Многие возмущены тем, что мужчина сел пьяным за рулем. Пользователи также радуются, что никто в аварии не погиб.

"Видели сегодня, несся как сумасшедший, а за ним гаишники"; "Это же как надо нестись!"; "Чудо ,что никто не пострадал! Там были школьники, дети шли на экзамены!"; "Хорошо хоть никто не пострадал из-за них. А их не жаль, жалко только родителей!".