Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье - подробности (ФОТО)

Краевые власти прокомментировали ЧП с участием туристического автобуса в Уссурийске
#Крушение автобуса
Происшествия 16:42
Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье - подробности. Фото: предоставлено очевидцами
Предыстория: 
В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами: двое погибших (ВИДЕО)

Администрация Приморского края прокомментировали ДТП с участием автобуса с туристами из КНР.

"Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находилось 45 человек", — сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, водитель — россиянин оказался жив. Погибли двое туристов — граждан Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, сообщили в пресс-службе АПК,

Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.

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Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами.

На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания "Гелиус" и медицина катастроф.

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