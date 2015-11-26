Летают, скользят, горят: самые громкие ДТП с автобусами в Приморье за пять лет

Серьезное ДТП с туристическим автобусом, которое произошло во вторник, 28 мая, недалеко от Уссурийска, всколыхнуло всю Россию. В результате аварии погибло двое китайских туристов, пострадало 19 человек, из которых пятеро госпитализированы. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В связи с этим происшествием ИА PrimaMedia сделало подборку самых резонансных аварий с автобусами.
Летающий автобус
Пять лет назад, 19 августа 2014 года пассажирский автобус рухнул вниз с подпорной стены на проспект 100-летия Владивостока. К счастью, серьезно тогда никто не пострадал, так как пассажиров внутри транспортного средства не было. Незначительные травмы получили водитель автобуса и дворник.
Автобус задел остановку Молодежную боковым зеркалом, в результате конструкция сложилась как карточный домик. Были повреждены также несколько машин. Блогеры после ЧП на Молодежной окрестили Владивосток "городом летающих автобусов"
"Паровозик" из автобусов
16 декабря 2015 года во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей. На Некрасовском путепроводе столкнулись друг с другом пять автобусов ВДЦ "Океан", образовав своеобразный "паровозик".
Семеро детей после ДТП были госпитализированы. Большинство из них получили легкие ушибы, у одного ребенка врачи выявили сотрясение головного мозга, другому пришлось накладывать швы. Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое взрослых.
Как сообщала тогда полиция, к возникновению аварийной ситуации привела невнимательность одного из водителей, который не выдержал безопасную дистанцию.
Скользкое ДТП
В том же декабре 2015 года междугородний автобус, ехавший из Дальнегорска во Владивосток в районе Углового буквально вмял в леера легковушку, которую занесло на скользкой дороге. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, он получил черепно-мозговую травму, а также перелом грудной клетки. В автобусе никто не пострадал.
Куча мала из машин
В марте 2016 года девять автомобилей и рейсовый автобус пострадали в массовом ДТП, произошедшем в пригороде Владивостока в районе поворота на Шамору. Из-за скользкой дороги в районе поворота на Шамору с федеральной трассы не справившийся с управление Toyota Allion влетел в леера и остановился. После этого, не совладав с управлением, в него врезался автомобиль Toyota Camry, который на этом не остановился и влетел также в малолитражку, стоявшую перед Allion.
Спустя еще несколько минут в пострадавшие автомобили влетел Honda HR-V, водитель которой также не смог справиться с управлением на скользкой дороге. При столкновении серьезно пострадали водитель и пассажиры Camry — им потребовалась помощь медиков. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Еще через некоторое время неподалеку от места первого ДТП случились еще несколько, в которых пострадали еще четыре автомобиля и рейсовый автобус.
Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами
В декабре 2016 года в соседнем Артеме микроавтобус на большой скорости столкнулся с рейсовым автобусом на пересечении улиц Западная и Фрунзе. В результате ДТП пострадало пять человек, погибших не было. Три человека из автобуса ПАЗ и два человека из микроавтобуса "Ниссан Ванет", прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, были доставлены в городскую больницу №1
В стену без тормозов
В ноябре 2018 года автобус с детьми врезался в подпорную стену в районе спуска с Фуникулера во Владивостоке. Детей пришлось эвакуировать через окно, так как передняя дверь в результате столкновения с бетонной преградой у автобуса была повреждена. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы в машине китайского производства.
Маршрутка-перевертыш
Одно из последних серьезных происшествий с автобусами стало ДТП с маршруткой в январе 2019 года. Тогда 23-летний водитель "Тойота Краун" не справился управлением и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, а также с четырьмя легковыми автомобилями, припаркованными вдоль проезжей части. Маршрутку от удара опрокинуло набок. В результате пострадали 16 человек, в том числе двое детей.
Сгоревшие автобусы
Мы также решили не обходить последние случаи, когда сгорали автобусы. Рейсовый автобус 112, следовавший из Владивостока в Тавричанку, загорелся на ходу в районе Седанки в марте 2018 года. ЧП произошло на ул. Маковского после развязки в сторону города Артема. Возгорание произошло из-за замыкания в отсеке двигателя. В результате случившегося никто не пострадал.
В декабре прошлого года пассажирский автобус сгорел рядом с остановкой общественного транспорта "Окатовая" во Владивостоке. Его тушили несколько пожарных расчетов. Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули салон, пострадавших не было.