Летают, скользят, горят: самые громкие ДТП с автобусами в Приморье за пять лет

ИА PrimaMedia предлагает своим читателям вспомнить наиболее резонансные аварии (ФОТО, ВИДЕО)

2014 год, когда пассажирский автобус 4Д снес остановочный комплекс на Молодежной во Владивостоке.. Фото: очевидцы

Серьезное ДТП с туристическим автобусом, которое произошло во вторник, 28 мая, недалеко от Уссурийска, всколыхнуло всю Россию. В результате аварии погибло двое китайских туристов, пострадало 19 человек, из которых пятеро госпитализированы. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В связи с этим происшествием ИА PrimaMedia сделало подборку самых резонансных аварий с автобусами.

Летающий автобус

Пять лет назад, 19 августа 2014 года пассажирский автобус рухнул вниз с подпорной стены на проспект 100-летия Владивостока. К счастью, серьезно тогда никто не пострадал, так как пассажиров внутри транспортного средства не было. Незначительные травмы получили водитель автобуса и дворник.

Автобус задел остановку Молодежную боковым зеркалом, в результате конструкция сложилась как карточный домик. Были повреждены также несколько машин. Блогеры после ЧП на Молодежной окрестили Владивосток "городом летающих автобусов"

Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 4

"Паровозик" из автобусов

16 декабря 2015 года во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей. На Некрасовском путепроводе столкнулись друг с другом пять автобусов ВДЦ "Океан", образовав своеобразный "паровозик".

Семеро детей после ДТП были госпитализированы. Большинство из них получили легкие ушибы, у одного ребенка врачи выявили сотрясение головного мозга, другому пришлось накладывать швы. Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое взрослых.

Как сообщала тогда полиция, к возникновению аварийной ситуации привела невнимательность одного из водителей, который не выдержал безопасную дистанцию.

Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 3

Скользкое ДТП

В том же декабре 2015 года междугородний автобус, ехавший из Дальнегорска во Владивосток в районе Углового буквально вмял в леера легковушку, которую занесло на скользкой дороге. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, он получил черепно-мозговую травму, а также перелом грудной клетки. В автобусе никто не пострадал.

Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 2

Куча мала из машин

В марте 2016 года девять автомобилей и рейсовый автобус пострадали в массовом ДТП, произошедшем в пригороде Владивостока в районе поворота на Шамору. Из-за скользкой дороги в районе поворота на Шамору с федеральной трассы не справившийся с управление Toyota Allion влетел в леера и остановился. После этого, не совладав с управлением, в него врезался автомобиль Toyota Camry, который на этом не остановился и влетел также в малолитражку, стоявшую перед Allion.

Спустя еще несколько минут в пострадавшие автомобили влетел Honda HR-V, водитель которой также не смог справиться с управлением на скользкой дороге. При столкновении серьезно пострадали водитель и пассажиры Camry — им потребовалась помощь медиков. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Еще через некоторое время неподалеку от места первого ДТП случились еще несколько, в которых пострадали еще четыре автомобиля и рейсовый автобус.







Место ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

В декабре 2016 года в соседнем Артеме микроавтобус на большой скорости столкнулся с рейсовым автобусом на пересечении улиц Западная и Фрунзе. В результате ДТП пострадало пять человек, погибших не было. Три человека из автобуса ПАЗ и два человека из микроавтобуса "Ниссан Ванет", прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, были доставлены в городскую больницу №1

Место ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по г. Артему Место ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по г. Артему Место ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по г. Артему Место ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по г. Артему 1 / 4

В стену без тормозов

В ноябре 2018 года автобус с детьми врезался в подпорную стену в районе спуска с Фуникулера во Владивостоке. Детей пришлось эвакуировать через окно, так как передняя дверь в результате столкновения с бетонной преградой у автобуса была повреждена. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы в машине китайского производства.

Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Маршрутка-перевертыш

Одно из последних серьезных происшествий с автобусами стало ДТП с маршруткой в январе 2019 года. Тогда 23-летний водитель "Тойота Краун" не справился управлением и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, а также с четырьмя легковыми автомобилями, припаркованными вдоль проезжей части. Маршрутку от удара опрокинуло набок. В результате пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

ДТП с маршруткой. Фото: vlnews24.ru ДТП с маршруткой. Фото: vlnews24.ru ДТП с маршруткой. Фото: vlnews24.ru ДТП с маршруткой. Фото: vlnews24.ru 1 / 4

Сгоревшие автобусы

Мы также решили не обходить последние случаи, когда сгорали автобусы. Рейсовый автобус 112, следовавший из Владивостока в Тавричанку, загорелся на ходу в районе Седанки в марте 2018 года. ЧП произошло на ул. Маковского после развязки в сторону города Артема. Возгорание произошло из-за замыкания в отсеке двигателя. В результате случившегося никто не пострадал.

В декабре прошлого года пассажирский автобус сгорел рядом с остановкой общественного транспорта "Окатовая" во Владивостоке. Его тушили несколько пожарных расчетов. Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули салон, пострадавших не было.