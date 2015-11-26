"Единая Россия" проведет рейды совместно с ГИБДД

Безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам, проверят в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты "Единой России" в период летних каникул проверят безопасность пешеходных маршрутов до школ. Нарушения, выявленные в рамках акции "Дорога к школе", будут переданы в министерство транспорта РФ и главам регионов. С таким заявлением выступил координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Во время школьных каникул мы проведем акцию "Дорога к школе" для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах", – рассказал Афонский.

По итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников.

В Приморье рейды по проверке безопасности пешеходных маршрутов, ведущих к школам, единороссы проведут по традиции совместно с ГИБДД. Как сообщил координатор партийного проекта "Безопасные дороги", депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков, участники акции проверят пешеходные переходы, наличие предупреждающих знаков, сквозные дворы жилых домов.

"Мы уже много сделали в этом направлении прошлым летом, необходимо проанализировать еще раз ситуацию, собрать сведения и передать в исполнительные органы", — сказал Корсаков.

Ежегодно федеральный проект партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" проводит в регионах страны акцию "Дорога к школе", целью которой является выявление участков дорог, опасных для детей, и пролегающих на маршрутах, ведущих к учебным заведениям. В ходе акции проводится проверка наличия/отсутствия соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Акция проводится через анкетирование родителей, а также в формате выездных проверок, проводимых активистами партпроекта.