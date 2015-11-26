Подросток за рулем отцовской машины на скорости влетел в дерево в Приморье

В результате ДТП пострадал сам водитель и двое его пассажиров, они госпитализированы

ДТП. Фото: ГИБДД

Группа подростков попала в ДТП на подъезде к станции Дальнереченск в Приморье. 17-летний водитель за рулем отцовской машины не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель и двое его пассажиров, они госпитализированы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Компания из трех подростков на Toyota Crown ночью двигалась со стороны улицы Рябуха в направлении автодороги А-370 "Уссури". Водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, вылетел полосу встречного движения, затем съехал в кювет и влетел в дерево.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, сам подросток ранее обучение на право управления транспортным средством не проходил и к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.