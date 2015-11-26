ГИБДД раскрыла подробности жуткой аварии в Уссурийске

В крови водителя Toyota Corolla, за которым была устроена погоня, нашли алкоголь

ДТП в Уссурийске. Фото: dpskontrol_125rus

Полиция проводит проверку по факту ДТП на проспекте Блюхера в Уссурийске. Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, не справился с управлением и въехал в бордюрный камень из-за чего перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ОМВД России по городу Уссурийску.

О двух молодых людях, которые нарушают общественный порядок и не реагируют на замечания, сообщили в полицию местные жители. Незамедлительно на место происшествия был направлен экипаж ДПС. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили автомашину Toyota Corolla.

Находившиеся в салоне иномарки мужчины, увидев полицейских, завели двигатель и начали движение, пытаясь скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование, используя громкоговорящее устройство и включив проблесковые маячки. Водитель автомобиля на неоднократные требования полицейских остановиться не реагировал. В районе дома № 5 по проспекту Блюхера водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с Toyota Probox, после чего въехал в бордюрный камень и столб и перевернулся.

В результате 32-летний водитель и 27-летний пассажир Toyota Corolla госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя обнаружено наличие алкоголя.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.