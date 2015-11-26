Из реки в Приморье достали тело второго утонувшего ребенка

Спасатели передали его сотрудникам полиции
Происшествия 09:31
Река. Фото: ИА PrimaMedia

Тело второго утонувшего ребенка достали из реки Спасовка, спасатели передали его сотрудникам полиции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

В среду, 29 мая, в реке купались трое детей: 10-летний мальчик, а также две девочки 8 и 12 лет. Затем детей унесло течением. Старшую девочку, достал из воды очевидец. Он оказал ей первую помощь и передал врачам скорой медицинской помощи. Сейчас она в больнице.

Родители и полиция и местные жители начали искать двух пропавших детей, вечером к поискам подключились спасатели.

В 22.50 спасатели обнаружили тело пропавшей девочки в районе 100 метров вниз по течению от места предполагаемого захода в воду. 30 мая в 11 50 было обнаружено и тело мальчика.

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