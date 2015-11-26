Жители Владивостока смогут увидеть "Планету Д" (ФОТО)

Необычный спектакль о людях, непохожих на других, покажут на Малой сцене Приморского театра молодежи

Спектакль "Планета Д". Фото: ИА PrimaMedia

Спектакль "Планета Д" (6+) о людях, непохожих на других, покажут на Малой сцене Приморского театра молодежи во Владивостоке 1 и 2 июня. Постановку, которая удивляет как необычным форматом, так и содержанием, перед премьерой показали журналистам, сообщает ИА PrimaMedia.

Спектакль "Планета Д" построен в жанре сторителлинга, истории рождаются и развиваются на сцене, эти о истории о других, особенных людях.

"Мой маленький сын первый раз встретился с особенными людьми, когда ему было три с половиной года. Какой была эта встреча? Самой обычной! Так он ежедневно встречает на своем пути десятки людей. Он не увидел в них ничего ОСОБЕННОГО. Потому что ребенок смотрит на эту жизнь сердцем".

А как смотрим мы? Что видим? Что испытываем по отношению к людям, отличным от нас? Планета Д – это планета, где можно быть другим! Планета со своими особенными формами, цветами, гравитацией и другим восприятием мира! Здесь живут очень добрые люди...

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.