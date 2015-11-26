Суд Южно-Сахалинска оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Несмотря на доказательства, что животные были выловлены незаконно, забрать их у отловщиков нельзя
Китовая тюрьма
Общество 16:43
Суд. Фото: ИА PrimaMedia

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу, 31 мая, лишь частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но забрать их у отловщиков нельзя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс".

Суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

"Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы", — отметила адвокат зоозащитников Наталия Лисицына.

Решение суда не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.

Напомним, что на прошлой неделе суд начал рассматривать иск организации "Экологическая вахта Сахалина". Организация оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух. Также зоозащитники жалуются на бездействие Росприроднадзора в принятии решения об изъятии животных и выпуске их в среду обитания.

Среди ответчиков Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица — компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

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