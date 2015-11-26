Названы места, где разрешено купаться в Приморье

Пока проверку прошли только шесть пляжей во Владивостоке и Артеме
Общество 17:35
Пляж. Фото: ИА PrimaMedia

Шесть пляжей Приморья прошли проверку и официально разрешены для купания. Все они расположены во Владивостоке и Артеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей разрешены для купания пока только шесть", – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке:

– пляж "Санаторий "Приморье" МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО "Лотс" (бухта Лазурная);

– пляж "Ривьера Лагуна" (станция Санаторная);

– место массового отдыха "Чайка" (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж "Морской берег" (бухта Муравьиная);

– пляж "Юность" (бухта Муравьиная).

Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.

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