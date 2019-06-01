В соцсетях показали Набережную Цесаревича после ночного отдыха горожан

Некоторые жители Владивостока отдыхают активно, но не всегда соблюдают культуру

Набережная Цесаревича. Фото: ИА PrimaMedia

В популярном месте отдыха горожан — набережной Цесаревича в центре Владивостока после ночного отдыха горожан скопились горы мусора. Несколько больших пакетов с неубранными отходами лежали прямо на дороге рядом с кафе быстрого питания. Фото активного времяпрепровождения жителей краевого центра опубликовал интернет-паблик dpskontrol_125rus в социальной сети instagram.

В комментариях пользователи предположили, что кто-то перевернул мусорный бак, из-за чего и образовались кучи мусора.

Парковка на набережной Цесаревича – это место поистине легендарное, где встречалась городская молодежь, стритрейсеры и представители различных субкультур. С самого открытия в 2012 году, на парковке, особенно вечером в теплое время года, яблоку негде было упасть. Каждое парковочное место, коих здесь предостаточно, было занято японской иномаркой, в которой традиционно установлена громкая басистая музыкальная система. В открытом багажнике или на креслах рядом любила сидеть молодежь, любуясь потрясающими видами на Золотой Рог и мост.