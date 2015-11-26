Грандиозно и нереально: власти вернулись к идее реконструкции центра Владивостока (ФОТО)

Смелые, амбициозные, революционные идеи по реконструкции центра Владивостока все никак не сформируются в конкретные проработанные проектные решения. Часть из них и вовсе канула в лету и даже была предана огню, позабытая за 3-5-10 лет без всякого внимания инвесторов и властей. Тем временем новообразованный Градостроительный совет при администрации края вновь обратил внимание на ряд проектов реновации центра Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Три проекта грандиозной реконструкции главной площади Владивостока, созданные в период с 2009 по 2018 годы российскими и японскими архитекторами, рассмотрели члены совета. Примечательно, что его первое заседание прошло около месяца назад — 24 апреля. Ни СМИ, ни самих проектировщиков о нем не известили. Для ряда проектных бюро прошедшее собрание и рассмотрение ушедших в небытие проектов оказалось сюрпризом. Так, например, не был осведомлен о произошедшем руководитель ООО "Архфонд" Александр Юрченко, чей проект рассматривался членами Градостроительного совета.
— "Наш проект обсуждали на заседании? Не знал, я был в полном неведении. Вот же совпадение, буквально неделю назад последние бумаги по нему сжег", — с недоумением сказал Александр Юрченко.— "Мы действительно готовили проект, даже не один, но было это очень давно, лет 10 назад. Тогда еще даже Собор на центральной площади не предполагался. У нас были довольно интересные проработки, дошли до этапа проектно-сметной документации, и работа остановилась ввиду отсутствия финансирования и ряда юридических тонкостей".
Проект предполагал два уровня парковки, подземный торговый центр, сохранение всех исторических объектов, развитие площади в сторону Корабельной набережной, создание парадных лестниц, колоннады, а также зеленой рекреационной зоны.
Большое внимание в вопросе реконструкции центральной площади Владивостока годом ранее уделялось проекту компании "Аргус Арт", подготовленному по заказу ЗАО "Центр Строй", собственником которого является Сурен Ахоян — брат депутата Законодательного собрания Галуста Ахояна. Однако, как отметил главный инженер "Аргус Арт", за прошедший год проект не претерпел никаких изменений и оказался заморожен.
Проект реконструкции центральной площади, подготовленный компанией "Аргуст Арт"". Фото: Администрация Приморского края
— В настоящий момент проект находится на сохранении в ожидании, так сказать, чуда. С прошлого заседания совета в августе 2018 года никаких изменений или активности по нему не было, поскольку не было и пожеланий заказчика — компании "Центр Строй"", — рассказал корр. агентства главный инженер "Аргус Арт" Андрей Гузаревич.
Проект предполагал создание трехуровневой парковки и торгово— развлекательного центра под площадью, которую планировалось для этого приподнять. Железнодорожную дорогу специалисты предполагали поднять над остальными объектами, а набережную сделать единой с набережной Цесаревича.
Третьим проектом, который обсуждался на недавнем заседании Градостроительного совета, стала часть глобального мастер-плана приморской столицы, который на протяжении уже нескольких лет разрабатывает японская компания Nikken Sekkei LTD". Договор об этом она подписала с российским АИЖК в декабре 2016 года. Однако самих представителей из Японии за заседании не было, как и существенного развития эскизного проекта.
Проект был представлен японской стороной на общественных слушаниях во Владивостоке в 2018 году. Свою концепцию развития приморской столицы японская сторона представила губернатору региона Олегу Кожемяко в конце мая 2019 года.
Проект обновленного центра города, по мнению японцев, помимо площади должен включать в себя также железнодорожный вокзал и морской порт, где находится большое количество объектов культуры и искусства. Здесь японские специалисты предлагают закрыть железнодорожные платформы прогулочной зоной, расширить тротуары, создать вместительные аккуратные парковки и выделить специальную дорогу для автобусных маршрутов. И все это — с сохранением исторических объектов.
Слово эксперта
За комментарием на тему перспектив реконструкции центральной площади Владивостока корр. агентства обратился к Валерию Моору — члену Градостроительного совета при администрации края, заведующему кафедрой архитектуры и градостроительства инженерной школы ДВФУ, члену приморского отделения "Союза архитекторов России".
— Ни один из трех представленных на заседании проектов не может быть принят. Это был скорее исторический обзор проектов, сделанных в совершенно разное время в различных условиях и при различных обстоятельствах. По ним нет никакой документации, это только концептуальные предложения, а нужно переходить на уровень проектной документации. Мне кажется, нужно взять все самое ценное из каждого проекта и сделать один новый, проработанный проект, — отмечает Валерий Моор.
Многие идеи, представленные в проектах, выдвигались уже неоднократно, в том числе студентами ДВФУ, однако переход к реальным действиям до сих пор не произошел. По мнению Моора, одна из основных трудностей, которые этому препятствуют – колоссальная стоимость проекта. Например, перекрытие железнодорожного полотна — довольно сложная с технической точки зрения задача, требующая больших вложений. Строительство трехэтажной парковки под площадью потребует проведения дорогостоящих кессонных работ, ведь постройка фактически окажется ниже уровня моря – в воде.
— Владивосток фактически не имеет резерва общественных пространств, и решение этой проблемы – в выводе промышленных объектов за пределы центра города, как это, например, предполагается в японском проекте. Еще одна хорошая идея – перекрытие железнодорожных путей и использование этой территории под общественное пространство, причем доступное как в летнее, так и зимнее время, — говорит представитель градсовета.
Решено
В ходе обсуждения имеющихся предложений по реорганизации центральной площади члены совета высказали мнение о необходимости дать финансовую оценку предлагаемых архитектурных решений. Отдельное внимание было обращено и на строящийся в районе Морвокзала многоэтажный мультифункциональный комплекс, который может диссонировать с образом центральной площади. Основными проблемными точками нынешнего центра Владивостока были названы отсутствие организованного пешеходного движения в сторону набережной, отсутствие достаточного числа удобных парковок, зеленых зон, напряженная транспортная обстановка.
По итогам заседания члены Градостроительного совета вынесли общие предложения по разработке проектов реконструкции центральной площади. Проектировщикам рекомендовали расширять территорию в сторону бухты Золотой Рог, в том числе с использованием многоуровневого пространства и создания транспортно-пересадочного узла. Реорганизация движения транспорта и пешеходов, активное использование подземного пространства для парковки и движения. Администрации края было рекомендовано инициировать проведение конкурса эскизных проектов реконструкции центральной площади и прилегающих территорий.
Стоит отметить, вопрос реорганизации центральной площади также обсуждался и в рамках строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора — на заседании рабочей группы в конце марта этого года. Как отметил ее руководитель, врио вице-губернатора Олег Мельников, сейчас ведется проработка эскизного проекта по созданию прохода к собору от корабельной набережной. В его задачах – создание единого архитектурного комплекса.
История
Напомним, попытки реконструировать центральную площадь Владивостока предпринимались не один раз за последнее два десятилетия. Эта тема переживала как периоды взлета с пристальным вниманием властей и всплеском активности проектировщиков, так и периоды стагнации.
В 1999-2001 году проект реконструкции площади подготовила компания ВладНИИпроект под руководством гендиректора, архитектора Александра Карепова. Уже тогда предполагалось использование подземного пространства площади под автостоянку, автовокзал и другие объекты социнфраструктуры. Снаружи архитекторы планировали создание торгового комплекса, бизнес-центра и православного Собора.
В 2004 году компания "Корстрон" выдвинула идею создания на площади казино, а под ней — парковку. В 2013 году предпринимались попытки разработать проект, объединяющий две площади: центральную и железнодорожную, путем перекрытия ж/д путей.
За разработку проекта реконструкции брались и специалисты Приморгражданпроекта. Он предполагал создание двухярусных помещений под землей и большой прогулочной зоны с фонтаном сверху.
Проект архитектурного бюро "П.РОМ", предполагающий богатое озеленение площади, датируется 2014 годом.