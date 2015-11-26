Грандиозно и нереально: власти вернулись к идее реконструкции центра Владивостока (ФОТО)

Забытые идеи реновации главной площади столицы Дальнего Востока пытаются возродить в администрации Приморья

Проект реконструкции центральной площади, подготовленный компанией "Аргуст Арт"". Фото: Администрация Приморского края

Смелые, амбициозные, революционные идеи по реконструкции центра Владивостока все никак не сформируются в конкретные проработанные проектные решения. Часть из них и вовсе канула в лету и даже была предана огню, позабытая за 3-5-10 лет без всякого внимания инвесторов и властей. Тем временем новообразованный Градостроительный совет при администрации края вновь обратил внимание на ряд проектов реновации центра Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Три проекта грандиозной реконструкции главной площади Владивостока, созданные в период с 2009 по 2018 годы российскими и японскими архитекторами, рассмотрели члены совета. Примечательно, что его первое заседание прошло около месяца назад — 24 апреля. Ни СМИ, ни самих проектировщиков о нем не известили. Для ряда проектных бюро прошедшее собрание и рассмотрение ушедших в небытие проектов оказалось сюрпризом. Так, например, не был осведомлен о произошедшем руководитель ООО "Архфонд" Александр Юрченко, чей проект рассматривался членами Градостроительного совета.

— "Наш проект обсуждали на заседании? Не знал, я был в полном неведении. Вот же совпадение, буквально неделю назад последние бумаги по нему сжег", — с недоумением сказал Александр Юрченко.— "Мы действительно готовили проект, даже не один, но было это очень давно, лет 10 назад. Тогда еще даже Собор на центральной площади не предполагался. У нас были довольно интересные проработки, дошли до этапа проектно-сметной документации, и работа остановилась ввиду отсутствия финансирования и ряда юридических тонкостей".

Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд Проект реконструкции центральной площади Владивостока, подготовленный ООО Архфонд около 10 лет назад. Фото: ООО Архфонд 1 / 6

Проект предполагал два уровня парковки, подземный торговый центр, сохранение всех исторических объектов, развитие площади в сторону Корабельной набережной, создание парадных лестниц, колоннады, а также зеленой рекреационной зоны.

Большое внимание в вопросе реконструкции центральной площади Владивостока годом ранее уделялось проекту компании "Аргус Арт", подготовленному по заказу ЗАО "Центр Строй", собственником которого является Сурен Ахоян — брат депутата Законодательного собрания Галуста Ахояна. Однако, как отметил главный инженер "Аргус Арт", за прошедший год проект не претерпел никаких изменений и оказался заморожен.



Проект реконструкции центральной площади, подготовленный компанией "Аргуст Арт"". Фото: Администрация Приморского края

— В настоящий момент проект находится на сохранении в ожидании, так сказать, чуда. С прошлого заседания совета в августе 2018 года никаких изменений или активности по нему не было, поскольку не было и пожеланий заказчика — компании "Центр Строй"", — рассказал корр. агентства главный инженер "Аргус Арт" Андрей Гузаревич.

Проект предполагал создание трехуровневой парковки и торгово— развлекательного центра под площадью, которую планировалось для этого приподнять. Железнодорожную дорогу специалисты предполагали поднять над остальными объектами, а набережную сделать единой с набережной Цесаревича.

Третьим проектом, который обсуждался на недавнем заседании Градостроительного совета, стала часть глобального мастер-плана приморской столицы, который на протяжении уже нескольких лет разрабатывает японская компания Nikken Sekkei LTD". Договор об этом она подписала с российским АИЖК в декабре 2016 года. Однако самих представителей из Японии за заседании не было, как и существенного развития эскизного проекта.

Такой увидели обновленную площадь японские специалисты компании Nikken Sekkei LTD. Фото: Nikken Sekkei LTD Устройство перехватывающих парковок в центре Владивостока по версии японских специалистов. Фото: vlc.ru 1 / 2

Проект был представлен японской стороной на общественных слушаниях во Владивостоке в 2018 году. Свою концепцию развития приморской столицы японская сторона представила губернатору региона Олегу Кожемяко в конце мая 2019 года.

Проект обновленного центра города, по мнению японцев, помимо площади должен включать в себя также железнодорожный вокзал и морской порт, где находится большое количество объектов культуры и искусства. Здесь японские специалисты предлагают закрыть железнодорожные платформы прогулочной зоной, расширить тротуары, создать вместительные аккуратные парковки и выделить специальную дорогу для автобусных маршрутов. И все это — с сохранением исторических объектов.

Слово эксперта

За комментарием на тему перспектив реконструкции центральной площади Владивостока корр. агентства обратился к Валерию Моору — члену Градостроительного совета при администрации края, заведующему кафедрой архитектуры и градостроительства инженерной школы ДВФУ, члену приморского отделения "Союза архитекторов России".

— Ни один из трех представленных на заседании проектов не может быть принят. Это был скорее исторический обзор проектов, сделанных в совершенно разное время в различных условиях и при различных обстоятельствах. По ним нет никакой документации, это только концептуальные предложения, а нужно переходить на уровень проектной документации. Мне кажется, нужно взять все самое ценное из каждого проекта и сделать один новый, проработанный проект, — отмечает Валерий Моор.

Многие идеи, представленные в проектах, выдвигались уже неоднократно, в том числе студентами ДВФУ, однако переход к реальным действиям до сих пор не произошел. По мнению Моора, одна из основных трудностей, которые этому препятствуют – колоссальная стоимость проекта. Например, перекрытие железнодорожного полотна — довольно сложная с технической точки зрения задача, требующая больших вложений. Строительство трехэтажной парковки под площадью потребует проведения дорогостоящих кессонных работ, ведь постройка фактически окажется ниже уровня моря – в воде.

— Владивосток фактически не имеет резерва общественных пространств, и решение этой проблемы – в выводе промышленных объектов за пределы центра города, как это, например, предполагается в японском проекте. Еще одна хорошая идея – перекрытие железнодорожных путей и использование этой территории под общественное пространство, причем доступное как в летнее, так и зимнее время, — говорит представитель градсовета.

Решено

В ходе обсуждения имеющихся предложений по реорганизации центральной площади члены совета высказали мнение о необходимости дать финансовую оценку предлагаемых архитектурных решений. Отдельное внимание было обращено и на строящийся в районе Морвокзала многоэтажный мультифункциональный комплекс, который может диссонировать с образом центральной площади. Основными проблемными точками нынешнего центра Владивостока были названы отсутствие организованного пешеходного движения в сторону набережной, отсутствие достаточного числа удобных парковок, зеленых зон, напряженная транспортная обстановка.

Такой представлена центральная площадь в проекте "Большой Владивосток" архитектора Васильева в конце 30-х годов. Фото: скриншот видео Такой представлена центральная площадь в проекте "Большой Владивосток" архитектора Васильева в конце 30-х годов. Фото: скриншот видео 1 / 2

По итогам заседания члены Градостроительного совета вынесли общие предложения по разработке проектов реконструкции центральной площади. Проектировщикам рекомендовали расширять территорию в сторону бухты Золотой Рог, в том числе с использованием многоуровневого пространства и создания транспортно-пересадочного узла. Реорганизация движения транспорта и пешеходов, активное использование подземного пространства для парковки и движения. Администрации края было рекомендовано инициировать проведение конкурса эскизных проектов реконструкции центральной площади и прилегающих территорий.

Стоит отметить, вопрос реорганизации центральной площади также обсуждался и в рамках строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора — на заседании рабочей группы в конце марта этого года. Как отметил ее руководитель, врио вице-губернатора Олег Мельников, сейчас ведется проработка эскизного проекта по созданию прохода к собору от корабельной набережной. В его задачах – создание единого архитектурного комплекса.

История

Напомним, попытки реконструировать центральную площадь Владивостока предпринимались не один раз за последнее два десятилетия. Эта тема переживала как периоды взлета с пристальным вниманием властей и всплеском активности проектировщиков, так и периоды стагнации.

В 1999-2001 году проект реконструкции площади подготовила компания ВладНИИпроект под руководством гендиректора, архитектора Александра Карепова. Уже тогда предполагалось использование подземного пространства площади под автостоянку, автовокзал и другие объекты социнфраструктуры. Снаружи архитекторы планировали создание торгового комплекса, бизнес-центра и православного Собора.

Проект реконструкции центральной площади Владивостока от ВладНИИпроект за 1999-2001 год. Фото: http://vladnii.ru Проект реконструкции центральной площади Владивостока от ВладНИИпроект за 1999-2001 год. Фото: http://vladnii.ru Проект реконструкции центральной площади Владивостока от ВладНИИпроект за 1999-2001 год. Фото: http://vladnii.ru 1 / 3

В 2004 году компания "Корстрон" выдвинула идею создания на площади казино, а под ней — парковку. В 2013 году предпринимались попытки разработать проект, объединяющий две площади: центральную и железнодорожную, путем перекрытия ж/д путей.

За разработку проекта реконструкции брались и специалисты Приморгражданпроекта. Он предполагал создание двухярусных помещений под землей и большой прогулочной зоны с фонтаном сверху.

Специалисты Приморгражданпроекта предполагали сделать центральную площадь зеленой прогулочной зоной. Фото: http://primorgrajdanproekt.ru Грандиозный фонтанный комплекс — один из основных акцентов в проекте реконструкции площади по версии архитекторов Приморгражданпроекта. Фото: http://primorgrajdanproekt.ru Современная концертная площадка — еще один важный элемент обновленной площади, согласно проекту Приморгражданпроекта. Фото: http://primorgrajdanproekt.ru Грандиозный фонтанный комплекс — один из основных акцентов в проекте реконструкции площади по версии архитекторов Приморгражданпроекта. Фото: http://primorgrajdanproekt.ru 1 / 4

Проект архитектурного бюро "П.РОМ", предполагающий богатое озеленение площади, датируется 2014 годом.