Парковка на центральной площади Владивостока запрещена, но законна (ФОТО)

ГИБДД и мэрия приморской столицы по-разному комментируют ситуацию с запаркованной площадью Борцам за власть Советов

Забитая личным транспортом центральная площадь удивила жителей Владивостока. Фото: предоставлено читателями

Десятки легковых автомобилей, припаркованных на центральной площади Владивостока, бросаются в глаза местным жителям и гостям города. В ситуации дефицита парковочных мест в краевой столице у многих возникает вопрос: неужели на этой территории может парковаться любой желающий? Как выяснилось, утвердительный ответ на этот вопрос стал неожиданностью даже для самих городских властей, сообщает ИА PrimaMedia.

Своим недовольством по поводу забитой автомобилями центральной площади поделился приморский фотограф Александр Хитров. "Центральная площадь Владивостока — это просто большая территория, залитая асфальтом. Просто, тупо, без души. Сейчас она превращается в автомобильную стоянку", — пишет Хитров на своей странице в Facebook.

Он поддерживает идею обновления площади, а также создания под ней подземной автопарковки и торгового центра, которую некоторое время назад предложил бизнесмен и депутат Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян. Подобную позицию в комментариях выразили и другие владивостокцы.

Забитая личным транспортом центральная площадь удивила жителей Владивостока. Фото: Александр Хитров Забитая личным транспортом центральная площадь удивила жителей Владивостока. Фото: предоставлено читателями Забитая личным транспортом центральная площадь удивила жителей Владивостока. Фото: предоставлено читателями Забитая личным транспортом центральная площадь удивила жителей Владивостока. Фото: предоставлено читателями 1 / 4

За разъяснениями корр. агентства обратился в Госавтоинспекцию.

— Кто может парковать транспортное средство на площади? Все, кто желает. На въезде на эту территорию нет ни запрещающих знаков, ни разметки. Эта территория не относится ни к проезжей части, ни к пешеходной зоне. Получается, правила дорожного движения никак не запрещают парковку здесь вдоль бордюра. Только из-за высокой проходимости сотрудники инспекции могут временно ограничить проезд. Никакого постоянного поста ГИБДД на площади или рядом с ней нет, сотрудники дежурят периодически во время различных мероприятий. Площадь находится в муниципальной собственности, соответственно, как ею распоряжаться, решает администрация Владивостока, — пояснила инспектор по пропаганде ГИБДД Владивостока Анна Рудыка.

Полицейские могут лишь высказать свою позицию — согласны или нет. Могут внести предложение, но не принимать решение, добавила собеседница.

Противоположного взгляда на ситуацию придерживаются в администрации Владивостока, однако признают — ситуация сложилась неоднозначная. Парковаться на площади запрещено, однако никакой информации об этом нет и привлечь нарушителей к ответственности некому. Но вскоре все изменится.

— На Центральную площадь заезжают экскурсионные автобусы при имеющемся разрешении и сопровождении сотрудников ГИБДД. Также во время ярмарок и ряда других мероприятий разрешается заезд определенных видов транспорта, список которого предварительно передается в ГИБДД или же им выдается специальный пропуск. Парковка частного личного транспорта на площади запрещена. Это же площадь, место отдыха горожан. В ближайшие дни там появится специальный знак, запрещающий парковку всем транспортным средствам, кроме туристических автобусов. Будет утверждена схема движения. Да и автобусы — мера временная, для них неподалеку должна появиться специальная выделенная парковка, — отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

За свою долгую историю площади пришлось радикально сменить облик. Фото: музей им. В.К. Арсеньева За свою долгую историю площади пришлось радикально сменить облик. Фото: из архива 1 / 2

Центральная площадь Владивостока — знаковое место приморской столицы. Его посещают тысячи иностранных и российских туристов, сотни местных жителей ежедневно проходят по ней. На территории в 16,7 тысяч кв. метров проходят праздники: День города, Новый год, 9 мая, 1 сентября, День тигра, День рыбака, Масленица, а также различные открытые концерты, продуктовые ярмарки и митинги.

Справка. С 1871 года на территории, где сегодня располагается центральная площадь, начали устраивать торговлю. В 1097 году городской рынок был перенесен, а на его месте решили устроить городской сад. Долгие годы площадь была излюбленным зеленым местом для отдыха горожан. В 1938 году в цветущих садах городской площади появился шапито. Просуществовал он до 1968 года. В 1961 году на площади появился памятник Борцам за власть Советов. В 1965 году после утверждения первого после войны генплана Владивостока началось строительство площади, названной площадью Борцов Революции. В 1983 году на ней построили здание администрации края.

На протяжении более чем 15 лет на центральной площади Владивостока не проходило никаких реконструкций. В конце апреля 2019 года на заседании Градостроительного совета обсуждалось будущее центральной площади Владивостока. Активным продвижением своего проекта реконструкции территории занимался Галуст Ахоян . Он предлагает создать на площади ТЦ в три яруса площадью 30 тысяч кв. метров и парковкой на 500 мест.