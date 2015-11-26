Светофор и "лежачий полицейский" появятся на проспекте Красоты во Владивостоке

Работы по установке проведут уже в этом году (КАРТА)
Общество 15:25
Светофор. Фото: ИА PrimaMedia

Светофор установят во Владивостоке на улице Всеволода Сибирцева, более известной в народе как проспект Красоты. Также в районе дома №85 появится искусственная дорожная неровность, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Установить светофорный объект и искусственную дорожную неровность на улице Всеволода Сибирцева было решено по итогам мониторинга дорожной ситуации.

Карта

Карта. Фото: предоставлено администрацией Владивостока

"Выезд с улицы Ломоносова на Всеволода Сибирцева достаточно сложный. Для организации безопасного проезда установим здесь светофор, а в районе дома № 85 сделаем ещё и искусственную дорожную неровность, совмещенную с пешеходным переходом", — отметил глава города Олег Гуменюк.

Кроме этого, как отмечают специалисты, некоторые светофоры на улицах города планируется перевести в круглосуточный режим работы.

Работы по установке светофора на улице Всеволода Сибирцева проведут уже в этом году.

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