Компания Дарькина "захватывает" торговые сети

На заводах ПАО "НБАМР" налажен процесс глубокой переработки мелкофасованной продукции, готовой к реализации конечному потребителю
Бизнес 16:11
Сергей Дарькин. Фото: ИА PrimaMedia

ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР), подконтрольная экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину, в 2018 году наладила процесс глубокой переработки продукции из кальмара, минтая на своих рыбоперерабатывающих заводах, чтобы поставлять ее потребителю через региональные и федеральные торговые сети, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на KONKURENT.RU.

Компания уже заключила долгосрочные контракты с крупнейшими торговыми сетями Приморского края – "Самбери", "Фреш25", "Реми", а также проведена подготовительная работа для заключения аналогичных контрактов с торговыми сетями федерального уровня.

Одной из федеральной сетей, с которой НБАМР уже заключила контракты, стала торговая сеть "Лента", которая управляет 245 гипермаркетами в 88 российских городах и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

"На сегодняшний день работа с сетями продолжается, до конца текущего года перед нами поставлена задача обеспечить наличие ассортимента нашей продукции в крупнейших торговых сетях как Дальневосточного региона, так и Российской Федерации", — приводятся в годовом отчете словам председателя совета директоров НБАМР Сергея Передрия.

В 2018 году компания инвестировала более 2,5 млрд рублей на приобретение и подготовку к промыслу рыболовного судна типа РТМКС "Царица" и СТР "Лидер". Деньги также пошли на модернизацию БАТМ – "Илья Коновалов" и "Капитан Фалеев" и консолидацию до 100% пакета акций дочерней компании ПАО "НБАМР" — ЗАО "Морские перевозки и добыча".

В 2019 году НБАМР планирует освоить 207 тыс. тонн водных биоресурсов, произвести более 100 тысяч тонн готовой продукции, получить выручку от реализации рыбопродукции в размере 15,273 млрд рублей, чистую прибыль — 4,36 млрд рублей (в 2018 году прибыль компании составила 1,4 млрд рублей).

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