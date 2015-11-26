Выставку "По земле удэге" в Ольге посвятят международному Дню коренных народов мира

Ее открытие станет праздником национальных искусств, спорта и ремесел

Национальная одежда удэгейцев. Фото: ИА PrimaMedia

День коренных народов мира, который отмечается 9 августа, станет поводом для целого ряда мероприятий в Ольгинском районе Приморского края. О них, а также о планах сохранения языка и культурных традиций удэгейцев, нанайцев, гольдов и других коренных народностей Приморья корреспонденту ИА PrimaMedia рассказал руководитель общественной организации Союз коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев.

Союз был создан 7 лет назад, в 2012 году, с целью объединить национальные общины, существующие на севере края, для консолидированного решения их социально-экономических проблем, для сохранения и развития исчезающих языков, традиций и неповторимой культуры северных народов Приморья.

Деятельность Союза очень разнопланова и обширна – начиная с законотворчества в области традиционных видов хозяйства, формирования рыбопромысловых участков для коренных малочисленных народов и их общин и заканчивая организацией культурных и спортивных мероприятий и проектной деятельностью.

Художники приедут на северный пленэр

В середине августа в доме культуры поселка Ольга откроется выставка "По земле удэге". Ожидается визит целой представительной делегации членов Союза художников России во главе с председателем Приморского отделения Ильей Бутусовым. Художники Александр Арсененко, Маргарита Джура, Алексей Филатов, Милослава Снигарь не только привезут свои работы на выставку, но и планируют в течение нескольких дней работать на пленэре – а затем пополнить экспозицию новыми картинами.

В рамках выставки пройдут мастер-классы по керамике и живописи, искусствоведческие лекции на тему образа территории в работах художников Дальнего Востока. Актриса краевого театра молодёжи Лариса Постернак проведёт творческий вечер, а Елена Ишкова организует мастер-класс по росписи удэгейских матрёшек.

Община Ольгинского района "Родник", входящая в Союз коренных малочисленных народов Приморского края, помимо коллективной выставки подготовила целый ряд культурных мероприятий. На открытии выставки 15 августа жителей и гостей поселка Ольга ждет концертная программа из национальных песен и танцев. На открытой площадке устроят соревнования по национальным видам спорта.Научный сотрудник института Истории, археологии и этнографии ДВО РАН Андрей Самар проведет мастер-класс по изготовлению национальной нанайской куклы "акоан". Будет организована фотозона, где каждый сможет примерить на себя национальный удэгейский костюм, украшенный ручной вышивкой. Каждый узор символизирует дорогу жизни, а ещё в нём можно разглядеть животных, покровителей рода. По узорам на одежде удэгейцы могли отличать "своих", не произнося при этом ни слова.

"ТЭМУ" – место, где живут традиции

Союз коренных малочисленных народов Приморского края оказывает содействие Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Приморского края "Родник" в реализации проекта по созданию центра сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края "ТЭМУ". Это проект событийного туризма, который может стать драйвером для экономики северных районов.

В национальном центре можно будет узнать об истории, о быте и обычаях коренного населения. Приезжие смогут не только увидеть те условия, в которых жили удэгейцы, но и облачиться в национальные одежды, поучаствовать в постановке сетей и попробовать поймать рыбу. Такая форма туризма полностью погрузит гостей центра в иную для них культуру.

Валентин Андрейцев, председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края:

— В будущем мы планируем создать такие культурные центры не только в Ольгинском районе, но и в каждом, где проживают коренные малочисленные народы. Цель – не только показать, как люди жили раньше, но и оберегать язык, традиции и обычаи удэгейского народа, ведь при нынешнем темпе жизни культура коренного населения увядает, сталкиваясь с культурой массовой.

К слову, название "ТЭМУ" с удэгейского переводится как "косатка". Именно это животное является священным для коренных народов, косатке поклоняются рыбаки и преподносят ей дары перед рыбалкой.

Свидетельства культуры удэгейцев в селе Агзу. Фото: ИА PrimaMedia Удэгейцы в селе Агзу. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.