Выставку "По земле удэге" в Ольге посвятят международному Дню коренных народов мира

Ее открытие станет праздником национальных искусств, спорта и ремесел
След в истории
Общество 12:46
Национальная одежда удэгейцев. Фото: ИА PrimaMedia

День коренных народов мира, который отмечается 9 августа, станет поводом для целого ряда мероприятий в Ольгинском районе Приморского края. О них, а также о планах сохранения языка и культурных традиций удэгейцев, нанайцев, гольдов и других коренных народностей Приморья корреспонденту ИА PrimaMedia рассказал руководитель общественной организации Союз коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев.

Союз был создан 7 лет назад, в 2012 году, с целью объединить национальные общины, существующие на севере края, для консолидированного решения их социально-экономических проблем, для сохранения и развития исчезающих языков, традиций и неповторимой культуры северных народов Приморья.

Деятельность Союза очень разнопланова и обширна – начиная с законотворчества в области традиционных видов хозяйства, формирования рыбопромысловых участков для коренных малочисленных народов и их общин и заканчивая организацией культурных и спортивных мероприятий и проектной деятельностью.

Художники приедут на северный пленэр

В середине августа в доме культуры поселка Ольга откроется выставка "По земле удэге". Ожидается визит целой представительной делегации членов Союза художников России во главе с председателем Приморского отделения Ильей Бутусовым. Художники Александр Арсененко, Маргарита Джура, Алексей Филатов, Милослава Снигарь не только привезут свои работы на выставку, но и планируют в течение нескольких дней работать на пленэре – а затем пополнить экспозицию новыми картинами.

В рамках выставки пройдут мастер-классы по керамике и живописи, искусствоведческие лекции на тему образа территории в работах художников Дальнего Востока. Актриса краевого театра молодёжи Лариса Постернак проведёт творческий вечер, а Елена Ишкова организует мастер-класс по росписи удэгейских матрёшек.

Община Ольгинского района "Родник", входящая в Союз коренных малочисленных народов Приморского края, помимо коллективной выставки подготовила целый ряд культурных мероприятий. На открытии выставки 15 августа жителей и гостей поселка Ольга ждет концертная программа из национальных песен и танцев. На открытой площадке устроят соревнования по национальным видам спорта.Научный сотрудник института Истории, археологии и этнографии ДВО РАН Андрей Самар проведет мастер-класс по изготовлению национальной нанайской куклы "акоан". Будет организована фотозона, где каждый сможет примерить на себя национальный удэгейский костюм, украшенный ручной вышивкой. Каждый узор символизирует дорогу жизни, а ещё в нём можно разглядеть животных, покровителей рода. По узорам на одежде удэгейцы могли отличать "своих", не произнося при этом ни слова.

Валентин Андрейцев
Валентин Андрейцев

руководитель Союза коренных малочисленных народов Приморского края

Автор фото: ИА PrimaMedia

Это событие краевого масштаба. Мы будем рады любым гостям и, конечно, хотелось бы, чтобы и местные жители принимали участие в праздновании, потому что они уже оторвались от своих традиций, обычаев и родного языка.  Возрождение культуры коренного населения – вот что поистине важно для нашей организации. Коренные народы и история Приморского края – две неразделимые части, ведь история без коренного населения будет совсем "пустой". Народ, который забывает своё прошлое, теряет идентичность. Мы не можем называть себя патриотами, если перестаём помнить поступки нашего народа и его историю.

"ТЭМУ" – место, где живут традиции

Союз коренных малочисленных народов Приморского края оказывает содействие Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Приморского края "Родник" в реализации проекта по созданию центра сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края "ТЭМУ". Это проект событийного туризма, который может стать драйвером для экономики северных районов.

В национальном центре можно будет узнать об истории, о быте и обычаях коренного населения. Приезжие смогут не только увидеть те условия, в которых жили удэгейцы, но и облачиться в национальные одежды, поучаствовать в постановке сетей и попробовать поймать рыбу. Такая форма туризма полностью погрузит гостей центра в иную для них культуру.

Валентин Андрейцев, председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края:

— В будущем мы планируем создать такие культурные центры не только в Ольгинском районе, но и в каждом, где проживают коренные малочисленные народы. Цель – не только показать, как люди жили раньше, но и оберегать язык, традиции и обычаи удэгейского народа, ведь при нынешнем темпе жизни культура коренного населения увядает, сталкиваясь с культурой массовой.

К слову, название "ТЭМУ" с удэгейского переводится как "косатка". Именно это животное является священным для коренных народов, косатке поклоняются рыбаки и преподносят ей дары перед рыбалкой.

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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коренные малые народности выставка художественная

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