Завал нацпроектов в Кировском районе требует внимания прокуратуры – Алексей Козицкий

Надзорный орган и общественный контроль должны пресечь саботаж губернаторской программы "1000 дворов", уверен депутат-"справедливоросс"
Политика 1 августа, 09:17
Двор. Поселок Кировский. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Депутат краевого Заксобрания, лидер "Справедливой России" в Приморье Алексей Козицкий обратился к прокурору края Николаю Пилипчуку с просьбой провести проверку действий администрации Кировского муниципального района в части реализации на территории губернаторской программы благоустройства "1000 дворов" и национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает ИА PrimaMedia. Как прокомментировал агентстсву сам Алексей Козицкий, в его депутатскую приемную поступают сигналы от жителей района о том, что работы по благоустройству дворов, на которые район получил средства из краевого бюджета, никак не могут начаться, и о каких-то действиях районных властей в этом направлении ничего не известно.

Фонтан и районная администрация

Фонтан и районная администрация. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Напомним, что еще 9 июля этого года губернатор Олег Кожемяко подверг жесткой критике власти Кировского района за то, что они недостаточно контролируют подрядчиков, которые выиграли 10 контрактов на благоустройство дворов в поселениях района, но по факту к работам не приступили. Глава района Игорь Вотяков на встрече с главой региона объяснял отсутствие работ тем, что выигравшая конкурс компания "пока работает во Владивостоке", однако губернатор отметил, что подобные отговорки – неуместны, поскольку нацпроекты должны улучшать жизнь всех приморцев, вне зависимости от места проживания в крае. Глава региона поручил Вотякову направить подрядчику претензию и попросил представителя прокуратуры проконтролировать, как решается проблема.

Администрация и дума Кировского муниципального района

Администрация и дума Кировского муниципального района. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Между тем, как сообщает краевому прокурору депутат ЗС ПК Алексей Козицкий (текст обращения предоставлен редакции), на 18 июля начала работ по нацпроекту в районном центре – то есть поселке Кировский – жители так и не увидели.

Междомовой проезд

Междомовой проезд. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

По данным депутата, контракт на благоустройство шести дворов в Кировском заключен еще 25 июня с зарегистрированной во Владивостоке компанией "Хэппи Айленд". Цена контракта – 7,27 млн рублей, ООО "Хэппи Айленд" было единственным участником электронного аукциона.

— При этом, согласно открытым данным, это подрядчик набрал себе огромное количество схожих контрактов по благоустройству в рамках нацпроекта и "1000 дворов" во многих муниципалитетах края, — прокомментировал ситуацию Алексей Козицкий. – Из тех же открытых данных очевидно, что подрядчик – явно не специализированная на благоустроительных работах организация, то есть подразумеваются субподрядчики и, соответственно, почти неизбежные проблемы с качеством и сроками выполнения работ. Можно сколько угодно жаловаться на несовершенство системы закупок, но районные власти просто обязаны – особенно в случае с нацпроектами – решать поставленные задачи, что называется, "под ключ". В нашем случае – облагораживать территорию, благоустраивать дворы, а не "осваивать" выделенные средства безо всякого интереса к результатам и ходу работ, занимаясь, по сути, саботажем нацпроектов и региональных программ.

То, что реализация национальных проектов на территории – прямая обязанность главы администрации района, депутат-"справедливоросс" подчеркивает и в своем обращении к прокурору Приморского края Николаю Пилипчуку. Подтвержденные же проверкой надзорного органа сведения о том, что в районе имеет место затягивания сроков выполнения работ по благоустройству, по оценке депутата ЗС ПК, будут однозначным сигналом о неисполнении главой района своих должностных обязанностей.

Забор у стадиона

Забор у стадиона. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Также в своем обращении Алексей Козицикий просит надзорный орган обратить особое внимание на состояние муниципального контроля исполнения упомянутого контракта, обоснованность его цены, а также на то, была ли администрацией Кировского района направлена претензия компании-подрядчику по поводу срыва сроков начала работ – во исполнение поручения губернатора Олега Кожемяко районному главе Игорю Вотякову.

— Я уверен, что общественный и депутатский контроль исполнения нацпроектов особенно важен в районах и муниципальных образованиях, руководители многих из которых у нас давно уверовали, что в их "медвежьем углу" можно годами ничего не делать, отделываясь отписками, — отметил Козицкий. – Нацпроекты в крае, подкрепленные значительной финансовой помощью федеральной власти, — реальный механизм улучшить жизнь людей, причем не только в "столичном" Владивостоке, но и в глубинке. И здесь региональная "Справедливая Россия" в лице своих депутатов и активистов будет активно следить за тем, чтобы муниципальные чиновники начали наконец-то работать на результат.

Школа №2

Школа №2. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

От ИА PrimaMedia напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко уже несколько раз публично акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на том, что контроль за реализацией национальных проектов в крае будет самым строгим.

"Все нацпроекты затрагивают важнейшие сферы жизни людей. У нас нет права в конце года писать отписки, почему работа не выполнена. Население ждет результатов, и свою работу муниципалитеты должны перестраивать уже сейчас", — подчеркнул глава региона, в частности, в ходе рабочей поездки в Кировский район 9 июля.

Въезд в Кировское городское поселение

Въезд в Кировское городское поселение. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Также 26 июля на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования при нарушениях в ходе реализации нацпроектов озвучил и заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. Прокурор Приморского края Николай Пилипчук сообщил, что для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов по недопущению правонарушений при реализации национальных проектов в регионе уже создана и работает межведомственная группа. Также краевой прокурор напомнил, что алгоритм надзора в этой сфере регламентирован приказами Генпрокуратуры, и потребовал от районных и городских прокуроров их безусловного исполнения.

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