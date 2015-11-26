Правоохранительные органы просят помощи в поисках парня

Полиция разыскивает пропавшего подростка в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Полиция занимается поисками пропавшего 17-летнего парня в Ханкайском районе Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации пресс-служба УМВД по Приморью, 26 июля около 20.30 несовершеннолетний ушел из дома на улице Решетникова в селе Астраханка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 185 см., худощавого телосложения, цвет волос рыжий.

Был одет: толстовка синего цвета с капюшоном, футболка коричневого цвета, кроссовки белого цвета с черными вставками.

На установление местонахождения несовершеннолетнего ориентирован личный состав отдела МВД России по Ханкайскому району.

Ориентировка с описанием примет пропавшего подростка передана наружным службам полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в полицию по телефонам 8 42349 97-2-02, 97-5-61, 98-7-01.