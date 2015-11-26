Центральный офис городской ритуальной компании вернулся к привычному графику

Работа в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке восстановлена. Фото: ИА PrimaMedia

На сутки сегодня, 1 августа, была нарушена работа центрального офиса муниципального унитарного предприятия "Некрополь", что на Партизанском проспекте, 28а, во Владивостоке. Это связано со следственными действиями, которые проводили правоохранительные органы. Для дальнейшей проверки изъята рабочая документация предприятия за 2015-2017 годы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу мэрии.

При этом все подразделения похоронного предприятия работают в штатном режиме. Как рассказал директор МУПВ "Некрополь" Андрей Васильченко, в пятницу, 2 августа, центральный офис городской ритуальной компании вернётся к привычному графику и в 8.00 откроет свои двери.

Ранее PrimaMedia писало, что в четверг, 1 августа, сотрудники регионального управления ФСБ и СК задержали экс-руководителя МУПВ "Некрополь" Игоря Бабынина по подозрению в получении взятки в размере порядка 60 млн рублей. Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершенной в особо крупном размере.

Задержание стало результатом работы прокуратуры по итогам проверки деятельности МУПа.

Напомним, МУП "Некрополь" и его прежний руководитель Игорь Бабынин регулярно становились участниками всевозможных мрачных скандалов, связанных с предоставлением гражданам услуг по захоронению их умерших близких.

Последней "каплей" стала проверка деятельности предприятия контрольно-счетной палатой и прокуратурой в 2017 году. Обнаруженная фальсификация документов, двойные проплаты за одни и те же похороны, получение прибыли через аффилированные организации стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество".

Это заставило "похоронного короля" Бабынина, более 20 лет руководившего кладбищенским бизнесом во Владивостоке, покинуть свой пост. Хотя, по его словам, это произошло в связи с ухудшением здоровья и необходимостью получить лечение за границей. Позже Бабынин вернулся во Владивосток, но работа органов в отношении него не прекратилась, что и привело к сегодняшнему задержанию.