В Приморье запускают "пляжную" электричку

Состав будет курсировать ежедневно по маршруту "Владивосток- Угольная" и "Угольная- Владивосток" в течение всего августа
Общество 15:15
Электричка. Фото: ИА PrimaMedia

Компания "Экспресс Приморья" в связи с резким ростом пассажиропотока на "пляжные" остановки владивостокского пригорода с 3 августа, запускает дополнительную электричку. Состав будет курсировать ежедневно по маршруту "Владивосток— Угольная" и "Угольная— Владивосток" в течении всего месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Отправление от железнодорожного вокзала — в 10.01, перед "спасской" электричкой. Электропоезд следует со всеми остановками: Первая Речка — в 10.10; Моргородок — в 10.14; Вторая Речка — в 10.18; Чайка — в 10.24; Седанка — в 10.28; Санаторная — в 10.31; Океанская — в 10.35, Спутник — в 10.38; Садгород — в 10.42, Весенняя — в 10.45. Прибытие на Угольную в 10.50.

В обратную сторону от станции Угольная электропоезд будет отправляться в 18.09 минут. Электропоезд следует со всеми остановками: Весенняя — в 18.13, Садгород — в 18.17, Спутник — в 18.20, Океанская — в 18.24, Санаторная — в 18.27, Седанка — в 18.30, Чайка — в 18.35, Вторая Речка — в 18.41, Моргородок — в 18.45, Первая Речка — в 18.49. Прибытие на железнодорожный вокзал в 18.57.

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