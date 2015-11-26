Разруха "убивает" Яковлевский район. Но местные власти это не тревожит – Алексей Козицкий

Депутат ЗС ПК от "Справедливой России" направил в прокуратуру информацию по "болевым точкам" муниципалитета

Аварийный мост. Село Яковлевка. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Жители Яковлевского района Приморья обратились к депутату краевого Заксобрания, лидеру реготделения "СР" Алексею Козицкому с жалобой на критическое состояние инфраструктуры, в том числе и предназначенной для занятий спортом и организации досуга детей и молодежи. После предварительной проверки указанных жителями "болевых точек" Козицкий направил депутатский запрос в прокуратуру Приморского края. Как сообщил приморский "справедливоросс" корр. ИА PrimaMedia, очень важно, чтобы надзорный орган не только зафиксировал те или иные нарушения законодательства, но и дал оценку действиям или бездействию должностных лиц муниципалитета, который с 2004 года (с одним четырехлетним перерывом в 2013-2017 годах) возглавляет Николая Вязовик.



Администрация и дума Яковслевского муниципального района. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

В обращении депутата Козицкого на имя прокурора Приморского края Николая Пилипчука (копия предоставлена редакции) говорится, в частности, о том, что стадион в селе Яковлевка – просто заросшее травой поле, а мост через реку Каменка, по которому на стадион ходят дети, не восстанавливается с 2016 года и никак не огорожен.

Яковлевский "стадион". Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Спортивная инфраструктура. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Мост через реку Каменку. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Провал. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" 1 / 4

Также "справедливоросс" обращает внимание надзорного органа, что в настоящее время спортивные занятия для школьников сельского поселения проводятся МБОУ ДО "ДООСЦ" в здании, которое ранее использовалось в производственных нуждах и в котором до сих пор располагается бойлерная. Между тем спортивный комплекс "Лидер" — который, как предполагается, строился в селе в том числе и на бюджетные средства — по наблюдениям местных жителей, не работает по невыясненным пока причинам.

Здание МБОУ ДО «ДООСЦ». Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Недоделанная спортивная площадка. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Здание спорткомплекса "Лидер". Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" За окнами — никого нет. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" 1 / 4

Кроме того, значительное беспокойство жителей села, сообщает прокурору Алексей Козицкий, вызывает аварийное здание жилого дома, расположенное в непосредственной близости от Яковлевской средней общеобразовательной школы.

Аварийный дом. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Разрушенный взрывом газа подъезд. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" Рядом с развалинами — школа. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России" 1 / 3

"Здание дома было частично разрушено взрывом бытового газа в 2007 году, с тех пор мер по его восстановлению или сносу не предпринималось, — говорится в обращении депутата. — По всем указанным вопросам жители Яковлевского сельского поселения неоднократно обращались к главе района, Вместе с тем, каких-либо мер не принято, в связи с чем жители полагают, что глава района не надлежащим образом исполняет свои должностные обязанности".

— Мы понимаем, что Приморье долгие годы просто вели к инфраструктурному кризису. Тем не менее, из-за новой социальной повестки, которую сделал основой своей программы действующий губернатор, и федерального финансирования в рамках национальных проектов у края есть шанс этот кризис преодолеть, — прокомментировал свое депутатское обращение Алексей Козицкий. — Но край и люди, в нем живущие – это одно, а вот некоторые районные руководители – что-то совсем другое. И в их "вотчинах", "районах для своих", как мы часто видим, никаких нацпроектов и губернаторских программ как бы и не надо. Мол, отсидимся, переждем, а выделенные деньги – конечно же, "освоим". Как краевой депутат и член партии "Справедливая Россия" скажу: так — не получится.



Мост — кандидат на обрушение. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Что же касается именно Яковлевского района и села Яковлевка, то в своем обращении депутат ЗС ПК просит краевого прокурора инициировать проверку, в ходе которой обратить внимание на то, какие средства выделялись из бюджета на ремонт или реконструкцию сельского стадиона, на восстановление разрушенного моста через Каменку и на строительство недействующего, как предполагается, спортивного центра "Лидер". Также "справедливоросс" поднимает вопрос о соответствии здания МБОУ ДО "ДООСЦ" техническим и санитарным нормам, обеспечивающих безопасность детей, а также – вопрос о расположении небезопасного объекта (то есть разрушенного взрывом газа лома) в непосредственной близости от школы и многолетнего бездействия местных властей.

— Разруха даже в районном центре, в самой Яковлевке – запредельная, она просто "убивает" территорию. Сам район, из которого, например, вывозятся тонны неизвестно кем и как "осваиваемого" леса, по собственным доходам почему-то постоянно находится в предбанкротном состоянии, социальное самочувствие жителей – депрессивное, люди просто бегут оттуда. А вот власти района все это явно не тревожит, видимо, самочувствие главы и его окружения – отличное. Между тем, только на 2019 год бюджет района при 187 млн рублей собственных доходов получил 340 млн субсидий, субвенций и дотаций, в том числе и на реализацию нацпроектов. Очевидно, что без жесткого контроля деятельности местных чиновников – контроля прокурорского, краевого, общественного, партийного — здесь уже не обойтись, — резюмировал лидер "Справедливой России" в Приморье.



Въезд в село Яковлевка. Фото: предоставлено реготделением "Справедливой России"

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, депутат ЗС ПК Алексей Козицкий также обратился в краевую прокуратуру с просьбой провести проверку действий администрации Кировского муниципального района в части реализации на территории губернаторской программы благоустройства "1000 дворов" и национального проекта "Жилье и городская среда". 9 июля этого года губернатор Олег Кожемяко подверг жесткой критике власти района за то, что они недостаточно контролируют подрядчиков, которые выиграли 10 контрактов на благоустройство дворов в поселениях района, но по факту к работам не приступили. По информации депутата, даже спустя 10 дней ситуация в Кировском районе с "мертвой точки" так и не сдвинулась. Редакция ИА PrimaMedia следит за развитием событий.