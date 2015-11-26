Кандидат в Думу Владивостока от "Партии Роста" завалился на подписях

Политический дебют "Партии Роста" завершился сходом с предвыборной дистанции: экс-чиновник мэрии получил отказ в регистрации

Кирилл Батанов. Фото: ИА PrimaMedia

Политический дебют "Партии Роста" во Владивостоке завершился сходом с предвыборной дистанции. Выдвинувшийся на довыборы в Думу Владивостока по округу №9 от партии предпринимателей экс-чиновник мэрии города, активист Кирилл Батанов не смог пройти "подписной ценз". Кандидат получил отказ в регистрации. Такое решение территориальной избирательной комиссии Первомайского района города (ТИК), как пояснили ИА PrimaMedia в избиркоме, связано с тем, что Батанову не хватило достоверных подписей, а также он предоставил неполный пакет документов при выдвижении. По состоянию на 5 августа на довыборы зарегистрированы два кандидата.

Решение об отказе в регистрации кандидатом Кириллу Батанову ТИК Первомайского района принял накануне, 4 августа. По словам председателя комиссии Ольги Лyпачевой, для этого было несколько оснований. Во-первых, у выдвиженца не хватало документов при подаче документов на выдвижение. В частности, кандидат не предоставил в комиссию ни нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации местного отделения регионального отделения "Партии Роста" во Владивостоке, выдвинувшего Кирилла Батанова, ни решение о создании данного избирательного объединения.

"Этот документ предоставляется единовременно и не доносится потом", — пояснила председатель ТИК.

Вторая позиция, на основании которой кандидату отказали в регистрации, заключается в недостаточном количестве достоверных подписей избирателей. Для самовыдвиженцев и кандидатов-одномандатников от непарламентских партий во Владивостоке установлен подписной ценз — 0,5% от числа избирателей на округе. По округу №9, численность избирателей которого составляет 28 417 человек, для регистрации требуется предоставить в комиссию не менее 143 и не более 157 подписей.

26 июля Кирилл Батанов представил подписные листы, содержащие 157 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Владивостока по одномандатному избирательному округу № 9. В результате проведенной проверки число достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения указанного кандидата, составило только 135.

"Выявлено 22 недостоверные подписи, из них 21 – на основании официального ответа управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю. Это говорит о том, что либо не соответствует адрес места жительства избирателя, либо паспортные данные, либо ошибки в фамилии. И в одном случае есть избиратель, который не обладает на этих выборах активным избирательным правом. Его адрес места жительства не входит в границы избирательного округа", — прокомментировала Ольга Лyпачева.

По словам председателя ТИК, Кирилл Батанов присутствовал на заседании. Особых мнений по решению кандидат не выражал.

На сегодняшний день на довыборах в Думу Владивостока по округу №9 зарегистрированы два кандидата. Первым получил статус кандидата представитель ЛДПР, член Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Влас Копейкин. В воскресенье, 4 августа, комиссия приняла решение о регистрации кандидата от "Справедливой России", предпринимателя Григория Гребенщикова.

Ожидается, что 6 августа ТИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидата от КПРФ, учителя Гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Сергея Кущенко. По всем остальным кандидатам, подавшим документы в самый последний день приема документов на выдвижение, решения будут приниматься 7 августа.

Список выдвиженцев на 5 августа:

Барбарийский Виктор, начальник отдела АО "Восточная верфь", председатель Совета регионального отделения политической партии "Партия ветеранов России" в Приморском крае. Выдвинут региональным отделением партии.

Горичев Виталий, временно безработный, политтехнолог. Член комитета по политтехнологиям РАСО. Работал во многих регионах от Калининградской области до Дальнего Востока, консультируя депутатов и руководителей органов власти. Входил в команду полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, работал вице-мэром Корсаковского городского округа и в правительстве Сахалинской области. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Гребенщиков Григорий, индивидуальный предприниматель, выдвинут местным отделением политической партии "Справедливая Россия" во Владивостоке.

Дмитриев Виктор, домохозяин. Идет в порядке самовыдвижения.

Есин Артем, студент, выдвинут региональным отделением партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Приморском крае.

Копейкин Влас, помощник депутата Думы города Владивостока. Председатель регионального отделения "Всероссийского общества охраны природы". Член Общественной наблюдательной комиссии Приморского края. Выдвинут Приморским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Кущенко Сергей, учитель Гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета. Выдвинут Приморским краевым отделением КПРФ.

Масаров Максим, директор ООО "ВЛАД-ДВ", в порядке самовыдвижения.

Терентьев Алексей, начальник отдела материально-технического снабжения Краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор", в порядке самовыдвижения

Шурыгин Александр, директор автономной Дальневосточной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр", выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Владивостокского городского округа.