Кто есть кто в мире приморских НКО?

Проверьте свою компетентность в сфере деятельности "третьего сектора", пройдя тест ИА PrimaMedia

Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Хорошо ли вы ориентируетесь в сфере деятельности некоммерческих организаций? Знаете ли, на что направляют свои усилия и средства НКО Приморского края? Понимаете ли, почему государство системно поддерживает развитие институтов гражданского общества, а именно – общественных и некоммерческих организаций? Если вы внимательно читали материалы информационного проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество", то правильно ответить на вопросы теста для вас не составит труда. Проверим?

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.