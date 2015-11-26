Староверов из Южной Америки в Приморье будут обучать благодаря краевой поддержке

Общественная организация "Миграция" завершила проект по президентскому гранту и выиграла субсидию администрации региона на его продолжение

Староверы поселка Дерсу. Фото: ИА PrimaMedia

Старообрядцы, приехавшие в Приморье из Южной Америки и поселившиеся в далеких таежных селах, могут рассчитывать на помощь администрации края и общественной организации "Миграция" в адаптации к новым условиям жизни. Проекты обучения староверов новым профессиям, востребованным в местах их новых поселений, и знанию российского законодательства, уже дважды получили финансовую поддержку – в 2018 году от Фонда президентских грантов, а затем – краевую субсидию, сообщает ИА PrimaMedia.

По итогам работы, проделанной в течение первого полугодия 2019 года, Приморская региональная общественная организация "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" (ПРОО "Миграция") опубликовала отчет, в котором обозначены не только результаты грантового проекта, но и проблемы, затрудняющие его реализацию. Например, труднодоступность поселков Дерсу и Любитовка, где обосновались 20 семей русских переселенцев из Южной Америки. Приморский край стал самой привлекательной территорией для старообрядческих семей, которые возвращаются на Дальний Восток России благодаря государственной программе. В ближайшее время в регион планируют переселиться еще 53 семьи, насчитывающих более 200 человек, из разных стран зарубежья.

Реализация социального проекта общественной организации "Миграция" началась с опроса членов староверческих общин – каким профессиям они готовы обучаться, какие компетенции хотели бы получить в области управления крестьянско-фермерским хозяйством. Сегодняшним фермерам жизненно необходимо знание налогового и гражданского, земельного права – у переселенцев же таких знаний нет. По результатам опроса были составлены списки слушателей и заключен договор с Дальнереченским филиалом учебного центра "Промстройгаз", который в соответствии с лицензией обучил 30 слушателей профессиям строительного профиля.

Особенность проекта заключалась в том, что обучение должно было проводиться зимой в селах Дерсу и Любитовка, так как покидать дома ради учебы староверы не были готовы, как и уделять этому время в период весенне-летних полевых работ и сбора урожая. Работа по проекту "Староверы из Южной Америки в Приморье – сохранение традиций и адаптация в новых условиях", выигравшему президентский грант, проводилась в тесном взаимодействии с руководством и специалистами Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов, а также с департаментом внутренней политики и департаментом труда и социального развития Приморского края. По сути, общественная организация "Миграция" выступила связующим звеном между переселенцами и краевой администрацией, при которой создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с добровольным переселением соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, и их адаптацией на территориях муниципальных образований Приморского края.

По словам Сергея Пушкарева, межведомственная рабочая группа при краевой администрации приняла решение о создании во Владивостоке единого консультационного пункта по вопросам переселения и адаптации староверов в Приморском крае. Этим займется Центр комплексной поддержки мигрантов (ЦКПМ), созданный в крае в 2018 году по проекту президентского гранта Фондом правовой поддержки миграционных процессов. Центр будет работать на принципах государственно-частного партнерства в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти Приморского края и местного самоуправления. На днях стало известно, что проект создания центра стал одним из победителей конкурса краевых субсидий для некоммерческих организаций.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.