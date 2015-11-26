Из-за одного собственника Надеждинский район Приморья мог остаться без газа

Владелица заросшего травой участка сначала согласилась, а потом отказалась прокладывать газопровод

Из-за одного собственника один из районов Приморья мог остаться без газа. Фото: ИА PrimaMedia

Более 38 тысяч жителей Надеждинского района в Приморье ждут газ, который планируют запустить уже в следующем году. Но уже на первоначальном этапе районная администрация столкнулась с проблемами согласования. Собственница одного из дачных участков сначала согласилась, а потом отказалась от прокладки трассы на ее территории. Корр. ИА PrimaMedia отправился в Надеждинский район, чтобы разобраться в ситуации.

Газопровод для Надеждинского района планируют проводить через поселок Благодатная. Со многими жителями этого поселка районной администрации получилось договориться, чтобы газифицировать район. Но один из собственников сначала согласился, а потом отказался, потребовав, по словам представителей власти, большую сумму.

— К сожалению, пользователь не согласовывает прохождение газовода, начинает торговаться, хочет деньги увидеть, получить что-то от государства. Предварительно собственник все согласовал, потом отказался. Но на сегодняшний день участок не используется, он зарос. Собственник уже несколько лет не пользуется им, был бы тут огород и теплицы, мы бы еще раз сто подумали, прежде чем обратиться, — прокомментировал глава Надеждинского муниципального района Рустям Абушаев.



Глава Надеждинского муниципального района Рустям Абушаев. Фото: ИА PrimaMedia

Сама собственница участка предпочла не комментировать эту ситуацию, сославшись на занятость.

Но районная администрация нашла альтернативный вариант – это соседний участок, который находится в 50-ти метрах. Сейчас специалисты перепроектируют газопровод, поэтому срок сдачи первой котельной сдвинулся на три-четыре месяца. Газ сначала получат жители поселка Новый, а потом — и весь район.

— Первую котельную мы уже планируем газифицировать к 2020 году, чтобы она работала в следующий отопительный сезон. Параллельно мы разрабатываем стратегию, чтобы ветки пошли и на другие котельные, чтобы постепенно подключать другие участки района, — отметил Рустям Абушаев.

Он добавил, что с помощью газа могут решиться многие проблемы жителей не только в квартирах, но и частных домах. Снизится цена за теплоснабжение и энергетику, а также появится горячая вода.

Жители поселка Благодатная положительно относятся к газификации. Единственное, что их беспокоит – это чтобы во время работ не задели водосточную трубу, которую они так долго ждали.

— Газ нужен всем, здесь проживает 60-70 дворов, в среднем в каждом дворе проживает четыре человека. Таким образом, здесь примерно 300 жителей. У нас отопление на электричестве завязано. Мы все за газ; если нужно подписи собрать, мы, конечно, в этом поучаствуем. Главное, чтобы не задели водосточную трубу, мы долго добивались, чтобы нам провели воду, — сказал заместитель председателя СНТ поселка Благодатная Игорь Пащенко.