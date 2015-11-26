Приморский краевой художественный колледж готовится отметить 75-летие выпуском каталога

Кроме того, к юбилею уникального учебного заведения организуют три выставки
В учительской
Общество 14:04
Здание краевого художественного колледжа. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский краевой художественный колледж в этом году отмечает юбилейную дату – 75-летие со дня своего основания. Формально день рождения у колледжа – 30 июля, но торжественные мероприятия запланированы на осень. О подготовке к ним корреспонденту ИА PrimaMedia рассказала директор колледжа Виктория Кузина.

Решено выпустить юбилейный ретроспективный каталог. Отбор имен участников и картин ведется несколько месяцев.

— В каталоге будут размещены работы выпускников и преподавателей колледжа разных лет, — сообщила Виктория Кузина. — Для отбора их создана комиссия, и сейчас этот процесс еще идет. Само торжественное мероприятие в честь 75-летия колледжа мы планируем провести 7 ноября – это будет открытие выставки в залах Приморского отделения Союза художников России. Вообще, у нас будет три юбилейных выставки – кроме Союза художников еще мы организуем экспозиции в Приморском краевом центре народной культуры и непосредственно в стенах колледжа.

Справка. В 1944 году 30 июля Исполнительный комитет Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся принял Решение № 217 "Об открытии в г. Владивостоке художественного училища". Это первое и до сих пор единственное среднее специальное учебное заведение такого профиля на Дальнем Востоке. Статус колледжа оно получило в 2012 году, после успешного прохождения государственной аттестации и аккредитации. Выпускники училища преподают в детских художественных школах и школах искусств, высших и средних учебных заведениях, работают дизайнерами в организациях, на предприятиях Приморского края. Сейчас колледж располагается в двух зданиях — на Светланской, 65 А и на Хабаровской, 18.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

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