Синдзо Абэ возвращается во Владивосток

Премьер-министр Японии возглавит делегацию этой страны на ВЭФ-2019

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Синдзо Абэ вновь приедет во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина. Восточный экономический форум пройдет в этом году с 4 по 6 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума на острове Русском.

"В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график", – отметил Кодзуки.

По информации пресс-службы ВЭФ, на встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении форума. "Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии", – сказал Кобяков.

Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне и возможность проведения бизнес-диалога "Россия – Япония" с участием предпринимательских кругов двух стран. На сегодняшний день участие в форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.

Японская делегация вновь примет активное участие не только в деловой, но и в спортивной программы ВЭФ, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

На "Улице Дальнего Востока" разместятся не только павильоны всех регионов ДФО, но и беседка Японии.